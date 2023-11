Florent Pagny confondu avec un SDF dans un hôtel prestigieux de Toulouse

À Toulouse, le directeur d’un hôtel prestigieux a vécu un moment embarrassant : il a confondu le chanteur Florent Pagny avec… un SDF ! Retour sur cette anecdote.

Ce lundi 6 novembre, Florent Pagny a soufflé ses bougies et a fêté ses 62 ans. Tout au long de sa vie, le chanteur a essayé différents looks et a changé son apparence. Il s’est notamment teint les cheveux en blond platine, s’est fait des dreadlocks ainsi qu’une coupe en brosse. En plus de ses expériences capillaires, l’homme est célèbre pour ses tenues décontractées et son style hors du commun.

Cependant, son look extravagant ne l’a pas toujours mis dans de bonnes situations. Dans un épisode de l’émission “Ça peut vous arriver” présenté par Julien Courbet et diffusé le 23 janvier dernier, le directeur d’un hôtel a raconté une mésaventure embarrassante.

Il prend Florent Pagny pour un SDF

Didier Vincent, gérant du Crowne Plaza à Toulouse, a expliqué qu’un soir, il a vu un homme dans le sas de son établissement avec une tenue surprenante.

“Il avait un poncho, il avait un bonnet, il avait un chien au bout d’une corde. Il était dans le sas de l’hôtel, c’était le soir, il faisait froid”, a expliqué Didier Vincent.



Crédit photo : France 2

Ainsi, le directeur de l’hôtel a cru qu’il s’agissait d’un SDF alors qu’en réalité, l’homme n’était autre que Florent Pagny. Didier Vincent a alors demandé à son réceptionniste d’agir : “Écoutez, je ne sais pas si ce monsieur a besoin de quelque chose. Demandez-lui mais en tout cas, on ne peut pas le laisser comme ça dans le sas de l’hôtel. Demandez-lui ce qu’il veut”, a-t-il indiqué à son employé.

Heureusement, le réceptionniste a immédiatement reconnu le chanteur grâce à sa voix et a alerté son employeur. À cause de ce gros malaise, Didier Vincent n’a pas osé saluer le chanteur, trop gêné pour cela. En effet, il avait peur que Florent Pagny ne l’ait entendu. Finalement, tout s’est bien déroulé puisque le gérant de l’hôtel a pu rencontrer l’artiste quelques jours plus tard.

Une chose est sûre : le look de Florent Pagny fait beaucoup parler et l’a sans doute aidé à passer incognito dans la rue plus d’une fois. Une bonne astuce pour ne pas se faire repérer.