«Je suis heureuse d'être ici» : les mots touchants de Céline Dion durant son apparition surprise aux Grammy Awards 2024

Lors de la 66ème cérémonie des Grammy Awards, Céline Dion est arrivée sur scène pour remettre le prix de l’album de l’année. Une apparition surprise et riche en émotion.

La cérémonie des Grammy Awards 2024 a eu lieu ce dimanche 4 février à Los Angeles. Pour l’occasion, de nombreux artistes étaient présents dont Céline Dion, qui a fait une apparition surprise. Sa venue s’est déroulée dans le plus grand des secrets et la chanteuse est montée sur scène pour remettre le Grammy Award de l’album de l’année, le prix le plus important de la cérémonie.

“Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, je le pense vraiment. De tout mon cœur. Ceux qui ont la chance d’être ici aux Grammy Awards ne doivent jamais prendre pour acquis l’immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier”, a confié Céline Dion sur scène.

Céline Dion aux Grammy Awards

L’arrivée de Céline Dion a ému tout le monde puisque depuis plus d’un an, les apparitions de la chanteuse se font très rares. Contrainte de reporter ses tournées à plusieurs reprises, Céline Dion s’est éloignée de la scène médiatique à cause de sa maladie, le syndrôme de l’homme raide, qui provoque des spasmes et des raideurs musculaires. En la voyant arriver sur la scène, l’ensemble de la salle l’a applaudie et s’est levé. Une ovation à laquelle Céline Dion a répondu en disant : “Merci, je vous aime.”

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Le prix de l’album de l’année a finalement été remis à Taylor Swift, qui a remporté ce trophée pour la quatrième fois depuis le début de sa carrière. 27 ans plus tôt, c’est Céline Dion qui recevait ce même prix pour son album “Falling into You”, ce qui a rendu son apparition encore plus émouvante.