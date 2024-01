Céline Dion se confie sur sa maladie dans un documentaire intime et inédit

Sur son compte Instagram, Céline Dion a annoncé la sortie d’un documentaire inédit sur sa vie depuis qu’elle a appris sa maladie. Un reportage intime et bouleversant.

Avis aux fans de Céline Dion ! Après des années d’absence, la chanteuse va faire son retour non pas en chanson, mais dans un documentaire inédit. Il y a deux ans, l’artiste a annoncé qu’elle souffrait d’une maladie neurologique rare, le syndrôme de “l’homme raide”. Cette maladie provoque des spasmes et une rigidité musculaire et l’a contrainte à annuler tous ses concerts prévus en 2022 et 2023.

Après des mois d’absence, Céline Dion a annoncé sur son compte Instagram la sortie d’un documentaire intitulé “I am Céline Dion”, dans lequel la star va se confier sur cette maladie qui a mis sa carrière en pause.

“Pendant mon absence, j’ai eu envie de documenter cette partie de ma vie pour sensibiliser les gens à cette maladie méconnue et aider les personnes qui partagent ce diagnostic. Ces dernières années ont été un grand défi pour moi, de la découverte de la maladie jusqu’à apprendre comment vivre avec et la gérer, sans la laisser me définir. À mesure que je retrouve ma carrière, je réalise à quel point ça me manquait de pouvoir voir mes fans”, a affirmé la chanteuse sur son compte Instagram.

Un documentaire intime sur Céline Dion

Dans ce reportage, Céline Dion va se livrer sur le combat quotidien qu’elle mène depuis deux ans.

“Céline Dion est une mégastar internationale dont la carrière est définie non seulement par son éthique de travail et sa passion extraordinaires, mais aussi par son grand dévouement envers ses fans. Ce documentaire est un portrait brut et intime d’une période importante de sa vie personnelle et de sa carrière, qui lève le voile sur son parcours alors qu’elle surmonte un diagnostic impensable. La confiance qu’elle nous a donné est un honneur, et nous sommes impatients de partager son histoire avec les abonnés de Prime Video dans le monde entier”, a confié Jennifer Salle, la directrice d’Amazon MGM Studios.

Le documentaire sera diffusé dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. En France, il sera possible de le voir sur Prime Video. Pour le moment, on ne connaît pas encore sa date de sortie. Il faudra faire donc preuve d’un peu de patience avant de découvrir ces images inédites.