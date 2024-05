«J'essaie de survivre» : méconnaissable à 50 ans, Kate Beckinsale révèle la cause de son impressionnante perte de poids

Kate Beckinsale, une actrise britannico-américaine, a récemment publié une vidéo d’elle sur Instagram qui a beaucoup fait parler. Jugée “trop maigre” par les internautes, elle a finalement révélé qu’elle souffrait d’un gros problème de santé.

Âgée de 50 ans, Kate Beckinsale est une actrice connue pour avoir joué dans “Underworld”, “Vacancy” et “Van Helsing”. Récemment, la quinquagénaire a publié une vidéo d’elle en story sur son compte Instagram afin de montrer les préparatifs de son nouveau film, “Stolen Girl”. Sur les images, on pouvait voir l’actrice tester de nombreuses coupes de cheveux au style rétro dans sa caravane.

Crédit photo : @katebeckinsale / Instagram

Mais si cette vidéo a fait réagir, c’est à cause du physique de Kate Beckinsale qui paraissait très maigre aux yeux des internautes, qui n’ont pas manqué de le lui faire remarquer. En effet, Kate Beckinsale a reçu de nombreuses critiques sur son physique.

Crédit photo : @katebeckinsale / Instagram

Si certains commentaires semblaient partir d’une bonne volonté, ils ont fait beaucoup de mal à l’actrice, jugée “trop maigre”. “Désolé de te dire ça Kate, mais tu as l’air un peu maigre”, “Vous avez toujours trouvé un bon équilibre, mais lorsque les pommettes commencent à apparaître, l’équilibre est perdu”, “S’il te plaît, mange quelque chose. Je t’aime, je suis très inquiète de ton look maigre”, a-t-on pu lire sur Instragram.

Une perte de poids liée au stress

Mais ce que les internautes ne savaient pas, c’est que Kate Beckinsale a été victime d’un gros problème de santé, ce qu’elle n’a pas manqué de préciser en répondant aux critiques. En effet, l’actrice a passé six semaines à l’hôpital. Début janvier, son beau-père est décédé d’une maladie brutale. Un choc qui lui a rappelé la mort de son père, décédé d’une crise cardiaque, qu’elle a retrouvé inanimé à l’âge de 5 ans.

“J’ai perdu mon chat, mon âme soeur depuis près de 19 ans, également l’année dernière. J’ai passé six semaines à l’hôpital à cause de vomissements abandondants de sang. Pendant une année entière, le stress a créé un trou entre mon œsophage et mon estomac, ce qui a contribué à une certaine perte de poids. Ce que vous pensez de mon apparence et ce à quoi je devrais ressembler n’a pas d’importance. J’essaie de survivre à ce qui semble être des pertes insupportables”, a confié Kate Beckinsale.

Crédit photo : @katebeckinsale / Instagram

Victime à la fois d’un choc, de stress et d’un immense chagrin, Kate Beckinsale a vécu une véritable descente aux enfers ces derniers mois, ce qui lui a fait perdre du poids. En se confiant sur sa santé, elle a souhaité mettre les choses au clair et dénoncer les personnes qui ont besoin “d’intimider les femmes à propos de leur apparence”.