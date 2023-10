“Je préfère m'arrêter” : Gérald de Palmas annonce la fin de sa carrière pour une triste raison

Ce mardi 10 octobre, le chanteur Gérald de Palmas a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait mettre un terme à sa carrière. Une décision importante prise pour une triste raison.

Gérard de Palmas est un chanteur qui a connu un grand succès en 1994 avec son titre “Sur la route”. Puis, sa carrière s’est envolée après la sortie de son album “Marcher dans le sable” qui contenait plusieurs tubes comme “Une seule vie” ou “J’en rêve encore”. Avec huit albums studio, un album live et un EP, Gérald de Palmas a eu une longue carrière solo. En plus de cela, il a écrit des chansons pour d’autres artistes comme “Marie”, interprétée par Johnny Hallyday.

En novembre prochain, Gérald de Palmas va sortir “Sous un soleil de plomb”, son nouvel et dernier album. En effet, le chanteur a annoncé la fin de sa carrière dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Gérald de Palmas confronté à des problèmes de voix

Cette décision bien réfléchie a été prise pour une raison importante : ses problèmes de voix.

“Mon nouvel album, “Sous un soleil de plomb”, sortira le vendredi 10 novembre. J’y ai mis toute mon énergie et tout mon coeur, mais ce sera le dernier de ma carrière. Malheureusement, un problème de voix récurrent m’empêche d’avoir une voix constante et je ne sais jamais du jour au lendemain quel sera l’état de ma voix. Pour l’enregistrement, ce n’est pas gênant, en revanche, pour les concerts et la promo, c’est assez invivable et je me vois contraint d’arrêter, en tout cas sous cette forme, ma carrière. Je vous remercie toutes et tous de m’avoir suivi depuis plus de 30 ans et de m’avoir offert une si belle carrière”, a expliqué Gérald de Palmas.

Comme vous l’aurez compris, Gérald de Palmas arrête donc ses albums et ses concerts mais ne met pas fin à sa carrière musicale pour autant. L’artiste continuera de travailler avec d’autres chanteurs et enregistrera des morceaux de temps en temps, pour le plus grand bonheur de ses fans.