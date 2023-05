Au pied du mur, Ed Sheeran prêt à mettre fin à sa carrière après son procès

Depuis le 25 avril, Ed Sheeran se défend corps et âme lors de son procès. Accusé de plagiat, le chanteur nie les faits et affirme qu’il arrêtera sa carrière s’il est reconnu coupable.

C’est un coup dur pour Ed Sheeran et tous ses fans. Le chanteur a récemment été accusé de plagiat par les héritiers du producteur américain Ed Townsend qui a coécrit “Let’s get it on” avec Marvin Gaye. Le titre accusé d’Ed Sheeran n’est autre que “Thinking out loud”, qui comporterait des accords similaires.

Crédit photo : @teddysphotos

Pour le chanteur, cette accusation est une injustice. Désabusé, il affirme qu’il arrêtera sa carrière s’il est reconnu coupable.

Ed Sheeran menace d’arrêter sa carrière

“Si cela se produit, c’est terminé, j’arrête. Franchement, si j’avais fait ce que vous m’accusez de faire, je serais assez idiot de me tenir sur scène devant 20 000 personnes et faire ça ? Je trouve vraiment insultant de consacrer toute ma vie à être interprète et auteur-compositeur et que quelqu’un l’écrase à ce point-là”, a déclaré Ed Sheeran lors d’une audience qui a eu lieu ce lundi 1er mai.

Crédit photo : @teddysphotos

Le chanteur a également sorti sa guitare pour prouver sa bonne foi et a joué la série de quatre accords qu’il est accusé d’avoir plagié. Il a affirmé que tout comme lui, de nombreux artistes font des mashups dans leurs concerts et que cela n’avait jamais posé de problème.

Ce n’est pas la première fois qu’Ed Sheeran est accusé de plagiat. Son titre "Shape of you" a également fait débat l’année dernière, mais le chanteur avait obtenu gain de cause et reçu 1 million d’euros de compensation. Il faut espérer pour Ed Sheeran que l’issue soit à nouveau favorable pour ce second procès.