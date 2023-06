Victime d'une crise en plein concert, Lewis Capaldi annonce l'arrêt de sa carrière pour une durée indéterminée

Ce 27 juin 2023, le chanteur Lewis Capaldi a annoncé une triste nouvelle à ses fans. On vous en dit plus.

Celui à qui l’on doit les titres Someone You Loved ou encore Bruises, a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram ce 27 juin 2023.

Une triste annonce

Dans deux publications, le chanteur a annoncé prendre une pause à durée indéterminée dans sa carrière. Il a ainsi déclaré : “Je suis vraiment désolé de vous faire savoir que je vais faire une pause dans les tournées à l’avenir, sans date de retour. J'avais l'habitude de pouvoir profiter de chaque seconde de show, mais la vérité est que j'apprends encore à m'adapter à l'impact de ma Tourette et samedi, c'est devenu évident que j'ai besoin de passer beaucoup plus de temps à mettre de l'ordre dans ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer à faire tout ce que j'aime pendant encore longtemps”, a-t-il confié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lewis Capaldi (@lewiscapaldi)

Il a ajouté : “Je sais que je suis incroyablement chanceux de pouvoir prendre ces moments de pause là où les autres ne le peuvent pas et je voudrais remercier ma famille incroyable, mes amis, mon équipe, les professionnels de la santé et vous tous qui m'avez soutenu à chaque étape de ce chemin (...)”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lewis Capaldi (@lewiscapaldi)

La star a ensuite présenté ses excuses auprès de ses fans. Ce stop dans sa carrière intervient quelques jours après son passage sur la scène de Glastonbury. Pour rappel, Lewis Capaldi a eu du mal à terminer son concert après avoir été rattrapé par le syndrome de la Tourette. Ses fans l’avaient alors aidé à terminer sa chanson. Un moment touchant et inoubliable pour l’artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clare (@the_real_clare_)

L'artiste semble avoir besoin de prendre du temps pour sa santé. Et on le comprend !