L'humoriste Jean-Marie Bigard a récemment dévoilé le montant de sa retraite au micro de Jordan de Luxe.

Durant tout l'été, Jordan de Luxe délocalise sa célèbre émission « Chez Jordan » dans le somptueux jardin d'une... luxueuse villa avec piscine.

C'est dans ce cadre paradisiaque que l'animateur de C8 continue de recevoir des célébrités avec pour mission de leur tirer les vers du nez et obtenir ainsi des confidences et autres détails croustillants sur leur vie.

Ce lundi 22 juillet, c'était au tour de Jean-Marie Bigard de se joindre au présentateur, qui, comme à son habitude, n'a pas hésité à poser des questions très personnelles.

Crédit photo : capture d'écran / You Tube

Jean-Marie Bigard touche une retraite « assez confortable »

Âgé de 70 ans, l'humoriste a notamment été interrogé sur le montant de sa retraite. Un sujet qu'il n'a pas cherché à occulter, bien au contraire.

« La retraite de Bigard, elle est de combien ? » a ainsi cherché à savoir Jordan de luxe.

Une question à laquelle a répondu, en toute transparence, Jean-Marie Bigard, lequel a indiqué qu'il touchait environ « 6 000 euros » par mois de pension en tant que retraité. Un montant qu'il sait« confortable » et qu'il doit en partie au fait qu'il a beaucoup écrit durant sa carrière.

« Eh bien, j’ai appris ça par mon comptable. Figure-toi que j’ai une retraite qui est assez confortable et qui se divise en trois catégories, parce que, par chance, je suis auteur (…) et si je n’étais pas auteur, j'aurai (...) 800 balles de retraite. Mais comme je suis auteur, là, ça débouche sur énormément de points, de trucs [...] Voilà la différence entre l'auteur et celui qui n'est pas auteur. Celui qui est juste interprète touche une retraite de misère » (Jean-Marie Bigard)

Lucide, Jean-Marie Bigard sait qu'il s'agit d'un revenu conséquent et ne se plaint pas

Malgré son âge et ses émoluments plus que confortables, l'humoriste ne veut toutefois pas entendre parler de retraite et continue de monter sur scène. Il est d'ailleurs actuellement en tournée pour présenter son nouveau spectacle « J'arrête les Conneries », qu'il a co-écrit avec Laurent Baffie et Laurent Ruquier.