Le message déchirant de Holly Marie Combs après la disparition de sa « sœur » Shannen Doherty

Sur les réseaux sociaux, l’actrice Holly Marie Combs, alias Piper Halliwell dans Charmed, rendu un hommage émouvant à sa co-star.

Samedi 13 juillet, l’actrice américaine Shannen Doherty et star de Charmed s’est éteinte à l’âge de 53 ans des suites d’un cancer du sein. Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

C’est notamment le cas de Rose McGowan, qui partageait l’écran avec Shannen Doherty dans la série culte consacrée aux trois sœurs Halliwell. L’interprète de Paige Matthews a publié sur son compte Instagram un montage vidéo accompagné du texte suivant :

«Shannen Doherty avait un cœur de lion (…) Shannen s’est battue pour vivre. Shannen savait comment être une star parce qu’elle l’était depuis son enfance. Nos vies ont été entremêlées pour toujours. On riait de ceux qui auraient voulu qu’on se déteste. On ne t’oubliera jamais ma sœur », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Getty Images

De son côté, Alyssa Milano, qui interprétait Phoebe Halliwell dans le show télévisé, a également a réagi à la mort de son ancienne co-star, avec qui elle entretenait une relation tendue depuis de nombreuses années.

«Ce n’est un secret pour personne que Shannen et moi avons eu une relation compliquée, mais au fond, c’était quelqu’un que je respectais profondément et que j’admirais. C’était une actrice talentueuse, aimée de beaucoup, et le monde est moins bien sans elle. Mes condoléances à tous ceux qui l’aimaient», a-t-elle déclaré auprès d’Entertainment Weekly.

Crédit Photo : Starface

L’interprète de Piper Halliwell dit adieu à sa sœur sorcière

Hier, l’actrice Holly Marie Combs - alias Piper Halliwell - a fait ses adieux à sa sœur sorcière sur Instragram. À l’écran, comme dans la vraie vie, les deux comédiennes étaient très proches.

«Ma moitié depuis 31 ans. Il y a un gouffre dans ma poitrine et je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Une partie de moi manque, même si je sais exactement ce que tu me dirais en ce moment (…) Je sais que ton esprit éternel vivra en moi et en mes enfants que tu as aimés comme les tiens (…) Quoi qu'il arrive et sans se soucier des autres. Ton feu vivra en eux et dans les cœurs des nombreux autres enfants de Charmed que tu as aidé à élever», a-t-elle déclaré sur sa page Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Holly Combs (@thehmc)

Dans sa publication touchante, la comédienne rappelle que son amie de toujours était une force de la nature et un symbole de résilience :

«Tu as été une combattante féroce jusqu’à la fin. Ma championne la plus ardente. Ma plus fidèle protectrice. Ma meilleure amie. Tu m’as appris le sens de la famille. Tu étais et tu seras toujours ma sœur. Je t’aime».

Crédit Photo : The WB

Pour rappel, Shannen Doherty souffrait d’un cancer du sein depuis 2015.