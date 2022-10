Octobre rose : cette illustratrice sensibilise sur le cancer du sein avec des dessins inclusifs

L’illustratrice Diglee, s’est associée avec l’entreprise pharmaceutique Organon pour sensibiliser sur le cancer du sein et l'auto-palpation.

En ce mois d'Octobre Rose, qui a pour but de sensibiliser sur le cancer du sein, l’illustratrice Diggle, s’est associée à Organon, un laboratoire pharmaceutique. Elle a réalisé des illustrations engagées qui ont pour but d’informer et de sensibiliser sur l’auto-palpation et le cancer du sein. Au travers d’une série d'illustrations inclusives, intimes et ludiques, l’illustratrice brise les tabous sur le dépistage.



Crédit : Diggle x Organon

Des illustrations inclusives

Dans ces illustrations, l’artiste rappelle comment procéder à l’autopalpation. Le laboratoire pharmaceutique sensibilise également au cancer du sein. Pour rappel, au cours de sa vie, près “d'une femme sur neuf est concernée par le cancer du sein, un risque qui augmente avec l'âge. Pourtant s’il est détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas”, précise le laboratoire.

La directrice Médicale d’Organon France, Isabelle Bikart, a déclaré :"Le cancer du sein est un sujet clé de la santé des femmes mais aussi très intime. C'est pourquoi nous avons voulu porter ce sujet avec douceur et pédagogie avec l’illustratrice Diglee. Avec ses illustrations, nous souhaitons sensibiliser les femmes, mais également leurs proches, à l’importance de bien connaître son corps mais aussi aux gestes d’autopalpation qui peuvent parfois permettre de détecter une pathologie précoce et une prise en charge rapide.”

Crédit : Diggle x Organon

Comment réaliser une auto-palpation ?

Cette collaboration permet également de rappeler les techniques d’auto-palpation.

1/ Levez un bras, posez votre main derrière votre tête et utilisez les coussinets des doigts pour examiner votre sein. Commencez par le bord haut extérieur (à côté de l’aisselle) et faites plusieurs petits cercles sans décoller vos doigts. Finissez en appuyant assez fermement.

2/ Recommencez ensuite jusqu’à faire le tour de tout le sein, sans négliger la zone des os, et faites un aller-retour sur chaque zone, en cercles ou en lignes. Insistez particulièrement sur la zone entre le sein et l’aisselle et l’ensemble de l’aisselle puis notez tout ce qui vous semble inhabituel.

3/ Examinez ensuite le mamelon : pressez-le délicatement pour vérifier qu’aucun écoulement ne se produit.

4/ Passez ensuite au deuxième sein en recommençant les mêmes gestes.

5/ Réalisez à nouveau l’examen en position allongée.

Bien entendu, il est recommandé de consulter un.e gynécologue ou sage-femme sépcialisé au moins une fois par an pour s’assurer que tout va bien. Ces examens ne sont pas à négliger. Une collaboration inspirante qui a du sens.

Crédit : Diggle x Organon