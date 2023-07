Lewis Capaldi et Emma Watson repérés ensemble à Wimbledon, leur relation affole la toile

Samedi 13 juillet, la finale féminine du championnat Wimbledon s’est tenue à Londres. Pour l’occasion, de nombreuses stars se sont rendues à l’événement comme Lewis Capaldi et Emma Watson, qui ont fait sensation.

La finale féminine du championnat Wimbledon a eu lieu ce samedi 13 juillet, à Londres. Pour voir ce match qui opposait Marketa Vondrousova et Ons Jabeur, de nombreuses stars ont fait le déplacement.

On a pu voir Andrew Garfield, Issa Rae, Maggie Smith, Kate Middleton ou encore Nick Jonas accompagné de Priyanka Chopra.

Crédit photo : Karwai Tang/WireImage

Mais c’est un tout autre duo qui a fait sensation dans les gradins puisque le chanteur Lewis Capaldi a été vu aux côtés de l’actrice Emma Watson, dont les apparitions sont rares en public.

L’amitié entre Lewis Capaldi et Emma Watson

Pendant le match, les deux stars ont beaucoup discuté et ri. Ces moments de complicité et cette belle amitié ont beaucoup surpris les fans du chanteur et de l’actrice, qui n’imaginaient pas que ces deux personnes passeraient du temps ensemble.

Crédit photo :Karwai Tang/WireImage

L’apparition publique de Lewis Capaldi et Emma Watson a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on a par exemple pu lire : “Emma Watson à côté de Lewis Capaldi, je ne l’avais pas vu venir” ou encore “Lewis Capaldi assis à côté d’Emma Watson. Croisement sain et inattendu.”

L’apparition de Lewis Capaldi survient peu de temps après l’annonce de la pause dans sa tournée pour des raisons de santé.