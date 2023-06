Madonna admise en soins intensifs après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile

Ce samedi 24 juin, la chanteuse Madonna a été hospitalisée en soins intensifs après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile. Sa tournée mondiale «Madonna : The Celebration Tour» a été reportée.

Crédit Photo : Madonna / Instagram

La nouvelle a inquiété les fans de la mégastar de la pop américaine. La chanteuse Madonna, 64 ans, a été admise en soins intensifs après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile, rapporte la chaîne de télévision Sky News. De son côté, le manager de l’artiste, Guy Osear, a révélé que l’interprète de «Like a Prayer» a développé une infection bactérienne :

«Le samedi 24 juin, Madonna a développé une grave infection bactérienne qui l’a conduite à un séjour de plusieurs jours en soins intensifs. Son état de santé s’améliore, mais elle est toujours sous surveillance médicale. Un rétablissement complet est attendu», a expliqué le manager sur sa page Instagram.

Crédit Photo : Guy Osear / Instagram

La chanteuse a reporté sa nouvelle tournée

Cette nouvelle inquiétante s’accompagne d’une autre mauvaise nouvelle. En effet, la diva, qui a remporté son premier Grammy Award du meilleur clip vidéo pour «Blond Ambition World Tour Live» en 1991, a été contrainte de reporter sa tournée «Madonna : The Celebration Tour».

«Pour l’instant, nous devons suspendre tous nos engagements, y compris la tournée. Nous vous donnerons plus de détails dès que nous les aurons, y compris une nouvelle date de début de la tournée et des concerts reprogrammés», a déclaré Guy Osear sur le réseau social.

Crédit Photo : Guy Osear / Instagram

Prévu pour 2023 et 2024, «Madonna : The Celebration Tour» devait débuter le 16 juillet prochain à Vancouver (Canada) et se terminer en janvier à Mexico. La chanteuse aux millions de singles vendus devait également se produire en France, sur la scène de l’Accor Arena ,les 12, 13, 19 et 20 novembre.