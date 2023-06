La fille de Bruce Willis partage une photo émouvante de l'acteur avec sa petite-fille, un moment touchant

À l’occasion de la fête des pères, Rumer, la fille de Bruce Willis, a publié une très belle photo sur son compte Instagram. On peut voir l’acteur tenant dans ses bras sa petite-fille âgée de seulement quelques mois.

Le 18 avril dernier, Rumer, la fille de Bruce Willis, a eu un bébé avec son compagnon, le musicien Derek Richard Thomas. La jeune femme a accouché à domicile et a donné naissance à une petite fille baptisée Louetta Isley Thomas Willis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Peu de temps après, la jeune maman a dévoilé un premier cliché de l’adorable bébé, âgé de seulement quelques jours et enveloppé dans une couverture, sur son compte Instagram.

Une émouvante photo de Bruce Willis

À l’occasion de la fête des pères qui se tenait ce dimanche 18 juin, Remer a partagé une nouvelle photo particulièrement émouvante. Sur l’image, on peut voir Bruce Willis debout dans le jardin familial, le regard au loin, tenant sa petite-fille dans ses bras. Cette dernière, vêtue d’une combinaison d’été et pieds nus, semble profiter de ce moment de tendresse. Un bel instant entre un grand-père et sa petite fille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

“Voir mon père tenir ma fille dans ses bras aujourd’hui était quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Sa douceur et son amour pour elle étaient si purs et beaux”, a-t-elle rédigé en légende.

Sur la deuxième photo partagée sur Instagram, on peut voir Rumer avec sa fille dans les bras, toutes deux enlacées par Bruce Willis. La tête sur l’épaule de son père, Rumer semble profiter de ce moment suspendu.

De belles images qui font chaud au cœur après les moments difficiles vécus par cette famille ces derniers temps. Pour rappel, Bruce Willis est atteint d'une forme de démence incurable. Malgré sa maladie, il semble profiter de tous les moments de bonheur passés avec sa famille.