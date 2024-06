Méconnaissable, la princesse Kalina de Bulgarie choque la toile après sa transformation physique

Lors de sa dernière apparition publique, la princesse Kalina de Bulgarie n’est pas passée inaperçue. Et pour cause : elle est apparue méconnaissable.

Une princesse hors norme. Le 29 mai dernier, la princesse Kalina, 52 ans, a fait une apparition remarquée lors du rapatriement du cercueil de Ferdinand Ier en Bulgarie.

En effet, la duchesse a dévoilé son impressionnante transformation physique aux côtés de son époux, l'explorateur espagnol Kitín Muñoz.

Crédit Photo : Getty Images

Avec ses bras ultra musclés et sa silhouette bodybuildée, Kalina de Saxe-Cobourg-Gotha, était tout simplement méconnaissable dans sa robe moulante.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie de la princesse de Bulgarie a été marquée par de nombreux changements physiques.

Crédit Photo : Luc Castel / Getty Images

Une vie rythmée par les soucis de santé

Née à Madrid en 1972, Kalina est le cinquième enfant et la seule fille de Siméon II, le dernier tsar de Bulgarie, et de son épouse, Margarita Gómez-Acebo.

Enfant, la princesse multiplie les soucis de santé. C’est en tout cas ce qu’affirme Nicolas Fontaine, rédacteur en chef d’Histoires royales, auprès du magazine Gala :

«À l’âge de 8 ans, l’enfant tombe et se casse deux ans. Quelques années plus tard en 1999, elle se rend à Londres pour faire poser des couronnes mais le dentiste perce trop profondément la base de la dent et touche le palais. S'en suivent alors de nombreux problèmes, des infections et des opérations», explique le spécialiste.

Crédit Photo : Getty Images

À l’âge adulte, celle qui est devenue une cavalière émérite est victime d’une grave infection : «Elle suivant son époux sur une expédition maritime et la zone ORL s’est infectée. Les médecins qui ont réagi dans l’urgence ont préféré lui sauver son œil et donner la priorité à l’infection».

Depuis cet incident, la duchesse de Saxe a gardé des séquelles visibles au niveau du nez. Le hic ? La quinquagénaire a fait l’objet de rumeurs de chirurgie esthétique ratée au fil des ans.

C’est son mari qui a mis fin à ces rumeurs 2018 : «Toutes les théories absurdes sur les opérations et traitements esthétiques de Kalina ne sont rien d’autre que de la désinformation», a-t-il déclaré.

Crédit Photo : DNPhotography

Crédit Photo : Aslan / Niviere / SIPA

La princesse répond aux critiques sur son physique

Vous l’ignorez peut-être, mais la princesse au visage mutilé est une grande sportive. Résultat : cette dernière s’entraîne tous les jours et suit un régime alimentaire équilibré, ce qui a contribué à son physique tonique.

Sans réelle surprise, sa dernière apparition publique n’est pas passée inaperçue et de nombreux internautes ont été surpris par son apparence physique.

Crédit Photo : Getty Images

Face aux critiques, celle qui est connue pour ses looks osés rappelle qu’elle est une athlète «Je me consacre à la musculation et à ma forme physique», a-t-elle confié à la presse espagnole.

Le message est clair !