Un an après l'annonce de son cancer, Florent Pagny sort son autobiographie et fait un carton

Le 5 avril dernier, Florent Pagny a sorti son autobiographie “Pagny par Florent”. En seulement trois jours, le livre s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires, un véritable succès pour l’artiste.

Si vous vous rendez en librairie, vous constaterez que le livre numéro 1 des ventes n’est pas un roman policier ou un best-seller. Il s’agit de “Pagny par Florent”, l’autobiographie de Florent Pagny qui est sortie le 5 avril dernier et qui rencontre un énorme succès.

À voir aussi

Crédit photo : TF1

Cette autobiographie, écrite avec Emmanuelle Cosso, est sortie un peu plus d’un an après la tragique annonce du chanteur, qui se bat contre un cancer du poumon depuis début 2022. Le livre était déjà en production quand Florent Pagny a appris qu’il avait un cancer. Bien qu’il ne pensait pas qu’il parlerait d’une telle épreuve dans son autobiographie, l’artiste a mentionné ce passage dans son livre. Il a notamment expliqué la façon dont il a appris qu’il avait un cancer alors qu’il était dans sa loge, à The Voice.

“Je reçois l’uppercut, peut-on lire dans le livre. Je ne prends pas le temps de l’encaisser. Je raccroche. Dix secondes plus tard, je pousse la porte de la loge et me dirige vers le plateau.”

Succès pour l'autobiographie de Florent Pagny

Évidemment, le cancer n’est pas la seule chose mentionnée dans ce livre puisque l’autobiographie retrace toute l’histoire de Florent Pagny : son enfance, ses débuts dans la musique, ses premiers pas à Paris, sa consécration ainsi que ses plus grands succès. En toute transparence, il aborde également ses problèmes avec le fisc, son histoire avec Vanessa Paradis et l’amour qu’il porte à Azucena, son épouse.

“Je savais qu’il y avait un avant et un après, car 60 ans, c’est une vraie borne. Je pensais que ce qui allait arriver derrière serait flou et finalement, avec le cancer, ça s’est éclairci d’un coup. Je ne veux pas donner de leçon. Chacun prend ce qu’il a à prendre. Je raconte juste la vie que j’ai eue et la chance de l’avoir eu. On peut y trouver des clés si on se retrouve dans des situations similaires. Soyons plus persistants, ressentons mieux les choses et ne laissons pas s’échapper quelque chose si cela peut changer son parcours”, a déclaré le chanteur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Editions Fayard (@editionsfayard)

Selon des chiffres de GFK, 31 172 exemplaires de “Pagny par Florent” ont été vendus en seulement trois jours. Désormais, le livre se classe en numéro 1 des ventes en librairie et va être réédité à 90 000 exemplaires supplémentaires.