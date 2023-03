Après une rechute, Florent Pagny donne de tristes nouvelles sur l'évolution de son cancer du poumon

Dans un reportage diffusé sur TF1 pour Sept-à-Huit, Florent Pagny a donné des nouvelles de son état de santé. En rémission après son cancer du poumon, le chanteur fait face à une rechute.

En janvier 2022, Florent Pagny a annoncé être atteint d’un cancer du poumon. Pour éradiquer sa tumeur inopérable, le chanteur a suivi six chimiothérapies et un mois et demi de rayons.

Ces derniers mois, il a confié être en phase de rémission et après avoir d'abord vu son physique se dégrader, Florent Pagny avait retrouvé ses cheveux et sourcils. Il était également retourné vivre chez lui, en Patagonie.

Crédit photo : Sept-à-Huit / TF1

Malheureusement, le cancer semble l’avoir rattrapé, selon des confidences faites par le chanteur pour un reportage de Sept-à-Huit, diffusé ce dimanche 5 mars sur TF1. Toujours avec son habituel sourire, Florent Pagny a annoncé de mauvaises nouvelles.

« J’aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et vous dire : ''Tout va bien, c’est nickel, rien n’est revenu !'' Mais ce n’est pas le cas. C’est chiant. Je ne peux pas mentir non plus. Ce n’est pas le scénario qu’on espérait », a regretté le chanteur.

« Des risques de métastases »

En janvier dernier, l’artiste a été victime d’une violente quinte de toux, qui lui a rappelé les débuts de sa maladie. En faisant des examens, les médecins ont découvert « un ganglion qui a fixé ». Une mauvaise nouvelle annoncée le 26 janvier dernier qui pourrait signifier la présence de métastases.

« Ça fait chier cette histoire. Ça ne s’arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. Maintenant, c’est un ganglion qui marque. Je n’ai pas suivi le traitement d’immunothérapie donc il faut vite que je rentre le faire. Les images, elles ne sont pas terribles, donc dans trois jours je rentre à Paris, pour aller voir ce qui se passe », a expliqué Florent Pagny.

"Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute."



Patagonie, janvier 2023. #FlorentPagny annonce "des images pas terribles" au scanner. Il doit reprendre son traitement d'immunothérapie, interrompu à son départ de France, il y a 5 mois. pic.twitter.com/iYib2KOz5K — Sept à Huit (@7a8) March 5, 2023

Si Florent Pagny se sent responsable de cette rechute, c’est parce qu’il a décidé de ne pas continuer son traitement d’immunothérapie afin de retourner vivre en Patagonie, auprès de ses proches. Ce traitement, conseillé par ses médecins, aurait pu lui éviter une éventuelle récidive.

« Peut-être que si j’avais été en France, je n’aurais pas ce ganglion qui apparaît comme ça, si j’avais suivi le programme. C’est un peu de ma faute. On sait bien qu’il y a toujours des possibilités de rechute, et elles arrivent sous toutes leurs formes. J’ai trop profité de tout ça. »

Pour le moment, les résultats des examens du chanteur n’ont pas été dévoilés.