2 semaines après le drame, le casting de Friends rend le plus émouvant des hommages à Matthew Perry

Quelques jours après l’enterrement de leur ami Matthew Perry, les acteurs de la série Friends se sont enfin livrés personnellement, chacun leur délivrant un bel hommage à leur ami disparu.

Survenu le 28 octobre dernier, le décès de Matthew Perry, mythique Chandler dans la série Friends, à l’âge de 54 ans, a secoué beaucoup de fans à travers le monde. Ses partenaires de comédie, qui se sont côtoyés 10 ans sur les plateaux de tournage, ont été particulièrement touchés par la nouvelle.

S’ils avaient publié un communiqué commun dans un premier temps, ils ont chacun pris le temps de préparer leur deuil. Deux semaines après les funérailles de leur ami, les acteurs et actrices de Friends se sont enfin exprimés chacun sur Instagram.

Des messages émouvants qui n’ont pas manqué de certains traits d’humour et de sourires en remémorant quelques souvenirs. Matt Le Blanc, alias Joey, s’est fendu d’une petite boutade en s’adressant à son ami : “J’imagine que tu vas garder les 20 dollars que tu me devais”. De son côté, Lisa Kudrow, alias Phoebe, s’est remémorée le jour du pilote de Friends où Matthew Perry avait proposé de jouer au poker, ce qui avait directement soudé le casting.

Courteney Cox, qui incarnait Monica, la femme de Chandler, a publié une vidéo d’une scène, et de sa suite, où l’actrice, au lit avec Matthew Perry, lance une blague grivoise à destination du public dans le studio : “Chandler et Monica ne devaient avoir qu’une aventure d’un soir à Londres. Mais vu la réaction du public, c’est devenu le début de leur histoire d’amour. Dans cette scène, avant que nous commencions à tourner, il m’a murmuré une réplique drôle à dire. Il faisait souvent des choses comme ça, il était drôle et il était gentil”.

Le don généreux de Matthew Perry

De son côté, Jennifer Aniston a ressorti une vieille photo que Matthew Perry lui avait envoyée. On voit les deux comédiens assis sur le plateau de tournage, en train de partager un fou rire. Avec cette photo, l’acteur lui avait dit : “Te faire rire faisait tout simplement ma journée. Ça faisait ma journée”.

“Matty savait qu’il aimait faire rire les gens. Comme il le disait lui-même, s’il n’entendait pas le "rire" (du public), il pensait qu’il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et c’est ce qu’il a réussi à faire. Il nous a tous fait rire, et rire très fort”, exprime-t-elle, avant de finir sur un running gag cher au personnage de Chandler.

Un running gag également repris par David Schwimmer ! L’interprète de Ross, comme celle de Rachel, ont glissé un clin d’oeil à Chandler avec sa fameuse façon de poser ses questions, devenu un gimmick du personnage, que vous retrouvez dans la vidéo ci-dessous : "Could I be more..." ou "Could you be more".

Au-delà de l’acteur qu’il était, Matthew Perry était un être humain avec la main sur le coeur, qui a su toucher beaucoup de personnes à travers le monde. Il y a deux jours, Michael J. Fox a révélé que Matthew Perry avait donné un gros chèque à sa fondation lorsque les acteurs avaient réussi à décrocher un contrat en or massif avec leur diffuseur. L'acteur lui avait juste demandé d'accepter le chèque et de faire de son mieux dans son combat contre la maladie de Parkinson. Un geste dont il ne s'est jamais vanté.