Mort de Matthew Perry : qui va hériter de la fortune de 120 millions de dollars de l'acteur, qui n'avait ni femme ni enfant ?

Suite à la mort tragique de Matthew Perry, une question se pose : que vont devenir les 120 millions de dollars de l’acteur qui n’était pas marié et n’avait pas d’enfant ?

Samedi 28 octobre, on vous apprenait la mort tragique de Matthew Perry à l’âge de 54 ans. Cet acteur était notamment connu pour avoir interprété le rôle de Chandler dans la série “Friends”. Matthew Perry a été retrouvé inanimé dans le jacuzzi de son domicile à Los Angeles. Après sa disparition, les hommages se sont multipliés et de nombreuses personnes ont tenu à honorer la mémoire de cet acteur qui a incarné un personnage qui a marqué toute une génération.

Si les causes de la mort n’ont pas été dévoilées, une autre question se pose : à qui ira la fortune de l’acteur ? Selon le magazine Hello, Matthew Perry possédait 120 millions de dollars, soit environ 112 millions d’euros. Une somme impressionnante accumulée pendant des années grâce à son apparition dans “Friends”. En effet, Matthew Perry aurait touché 1 million de dollars par épisode. Après les tournages, il aurait continué de recevoir de l’argent grâce à la diffusion de la série à la télévision et sur les plateformes de streaming. En plus de cela, Matthew Perry avait une activité commerciale dans l’immobilier qui consistait à acheter et revendre des biens.

Comme Matthew Perry n’était pas marié et n’avait pas d’enfant, il n’y a pas d’héritier à proprement parler. L’acteur était proche de sa mère, de son père, de son beau-père et de ses cinq demi-frères et soeurs. Ainsi, beaucoup de personnes pourraient hériter de sa fortune.

De l’argent reversé à des associations ?

Cependant, une partie de cet argent pourrait également être reversée à des associations qui aident à lutter contre l’addition à la drogue et à l’alcool. En effet, Matthew Perry était victime d’une sérieuse dépendance, notamment à l’alcool, et a suivi une quinzaine de cures de désintoxication. Il a également assisté à plus de 6 000 réunions des Alcooliques anonymes.

Selon les premiers résultats des analyses toxicologiques effectuées sur le corps de l’acteur, Matthew Perry n’est pas décédé d’une overdose de fentanyl ou de méthamphétamine. Il faudra attendre encore plusieurs mois avant de savoir si le comédien avait consommé d’autres substances au moment de sa mort.

Crédit photo : NBC

Il se pourrait cependant que Matthew Perry ait été sobre puisqu’il combattait son addiction depuis des années. Il a dépensé pas moins de 9 millions de dollars pour traiter ses addictions et s’est engagé à ne plus consommer de stupéfiants. Il a transformé l’un de ses logements à Malibu en maison de sobriété et a tenu à aider d’autres toxicomanes à sortir de leurs addictions. Pendant des années, l’acteur a mené un long combat et n’a pas hésité à aider les autres à s’en sortir. Ainsi, il se pourrait qu’une partie de l’argent revienne à des associations, afin que Matthew Perry puisse continuer d’aider ceux dans le besoin, même après sa disparition.