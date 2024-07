Mort de Pascal Danel, le chanteur des «Neiges du Kilimandjaro», à l'âge de 80 ans

Sa voix a résonné dans de nombreux bals des années 1960 à aujourd’hui. Pascal Danel, l’interprète des “Neiges du Kilimandjaro”, est décédé ce jeudi 25 juillet à l’âge de 80 ans.

Sa mort a été officialisée par son agent avant d’être confirmée par Jean-Pierre Danel, son fils.

“Papa avait été opéré mercredi d’un caillot à la vessie, une petite opération de dix minutes, mais il a succombé à une crise cardiaque dans la nuit. On avait fêté ses 80 ans en octobre dernier. Philippine, sa petite-fille, lui avait offert un petit caniche. Il avait plein de projets : on devait enregistrer un nouvel album à la rentrée”, a-t-il confié.

Un titre au succès mondial

Pascal Danel est né en 1944. Il a commencé sa carrière dans la musique en intégrant un groupe de rock, dans lequel il était chanteur et guitariste. Auteur-compositeur, il a sorti un premier tube en 1966 intitulé “La plage aux romantiques”. Ce premier titre a connu un grand succès en Europe, au Brésil, au Canada et au Japon.

Mais si Pascal Danel a acquis la notoriété qu’on lui connaît aujourd’hui, c’est en composant “Les Neiges du Kilimandjaro”, son plus gros succès. Enregistrée en six langues, cette chanson s’est vendue à 200 000 exemplaires en France et 25 millions dans le monde entier. Inspiré d’une nouvelle d’Ernest Hemingway, ce titre a permis à l’artiste d’entamer des tournées, de se produire à l’Olympia et de participer à de nombreuses émissions de télévision.

À la fin des années 1960, Pascal Danel a rencontré Laurent Voulzy, qui est devenu son chef d’orchestre et arrangeur. Ce dernier a notamment contribué aux arrangements des “Neiges du Kilimandjaro”. Par la suite, Pascal Danel a produit deux émissions de télévision dans les années 1980 : “Cadence 3” et “Macadam”. Plus récemment, il a participé aux tournées Âge tendre aux côtés de Gérard Lenorman et Sheila, pour célébrer les années yéyés.