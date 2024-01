Victime d'un cancer incurable, il décide de gravir le Kilimandjaro à 61 ans

Olivier Petit est un homme de 61 ans atteint d’un cancer colorectal avec métastases hépatiques de stade 4. Bien qu’il ait été placé en soins palliatifs, Olivier s’est lancé un défi hors du commun : gravir le Kilimandjaro.

Olivier Petit, 61 ans, est un homme qui a des rêves plein la tête et que rien n’arrête. En mars 2020, ce Provençal originaire de Pélissanne a appris qu’il était atteint d’un cancer colorectal de stade 3. Une maladie qu’il avait depuis longtemps, mais qui n’avait pas été diagnostiquée malgré plusieurs dépistages préventifs.

“Je traînais ça depuis neuf ans, je pense. J’avais beaucoup de problèmes de fatigue, de malaises vagaux mais à chaque fois, les analyses sanguines étaient impeccables. Plein de gens sont diagnostiqués au stade 3 ou 4. Même des jeunes, surtout ceux qui pratiquent du sport intensif parce que ça rend moins sensible à la douleur”, a-t-il confié à La Provence.

Pour traiter son cancer, Olivier a passé de nombreux traitements puisqu’il a suivi une radiothérapie, une chimiothérapie ainsi que plusieurs opérations. En mai 2023, il s’est fait retirer 70% de son foie. Après cette intervention, Olivier a dû se reposer pendant deux mois, un calvaire pour ce sportif. Malheureusement, en septembre dernier, son état s’est fortement dégradé pendant une séance de chimiothérapie. Son corps ne supportant plus les traitements, Oliver a été admis en soins palliatifs.

Il veut gravir le Kilimandjaro

Malgré cela, le soixantenaire a décidé de se lancer un défi fou : gravir le Kilimandjaro. Pour parvenir à ce sommet surnommé “le toit de l’Afrique”, une ascension de 6 000 mètres est nécessaire.

“Je regardais la Coupe du monde de rugby et j’entendais un mot sur trois. Après le match, je suis tombé sur un reportage où une infirmière, sportive de haut niveau, emmenait des rugbymen, dont un qui avait une sclérose en plaques, gravir le Kilimandjaro. J’ai envoyé un message à ma femme et mes enfants : 'Je vais faire de la haute montagne'”, a expliqué Olivier.

Grâce aux réseaux sociaux, Olivier est parvenu à entrer en contact avec Vanessa Moralès, une alpiniste française qui détient le record du monde de l’ascension du Kilimandjaro à la course, qu’elle a gravi en 11h33. Au total, la jeune femme s’est déjà rendue six fois au sommet. Quand elle a entendu parler du projet d’Olivier, elle a tout de suite accepté.

“C’est un homme simple, spontané, rigolo, tout ce que j’aime, a-t-elle confié. Et ça a été une évidence pour moi de lui dire oui quand il m’a expliqué son projet. Ces gens malades que j’accompagne sont une force pour moi. Ils me font relativiser mes petits bobos. Mais c’est l’expédition d’Olivier, moi je suis juste là pour que tout aille bien.”

Olivier sera donc accompagné de Vanessa, mais aussi d’Arthur, son fils âgé de 28 ans, lui aussi sportif. Ensemble, ils passeront par la Western Breach, la voie fermée la plus difficile à emprunter, pour plus de challenge. Leur aventure débutera le 18 février prochain, et ils devraient arriver au sommet cinq ou six jours plus tard. Ce projet aura également une visée solidaire puisqu’il permettra de récolter des fonds au profit de Paoli-Calmettes, un centre de lutte contre le cancer.