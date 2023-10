Pierre Palmade : depuis l'accident, cette star refuse de lui tourner le dos et continue de le soutenir

En février dernier, Pierre Palmade a causé un dramatique accident de voiture alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Depuis, de nombreuses personnalités lui ont tourné le dos sauf une star, qui est restée fidèle à son ami.

Le 10 février 2023, Pierre Palmade s’est retrouvé au cœur d’un dramatique accident de voiture. Alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, le comédien a heurté violemment un véhicule qui arrivait face à lui. Les occupants de la voiture ont été gravement blessés, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Depuis l'accident, de nombreuses personnalités se sont exprimées et ont choisi de tourner le dos à Pierre Palmade, dénonçant ses addictions et son comportement. C’est le cas de Muriel Robin, qui a déclaré fermement : “Je ne suis plus son amie.”

Cependant, le comédien ne s’est pas retrouvé totalement seul car il est toujours soutenu par Mireille Dumas, qui s’est récemment exprimée à ce sujet. La journaliste était invitée ce jeudi 28 septembre sur Sud Radio afin de présenter sa nouvelle émission intitulée “Les années Mireille Dumas : les artistes et la famille”. Dans ce documentaire, elle présente plusieurs personnalités phares de sa génération comme Patrick Bruel, Michèle Bernier, Dany Boon ou encore Laurent Voulzy. Cependant, Pierre Palmade ne figure pas dans le documentaire. Une absence que la journaliste a tenu à justifier.

“Cela aurait été malvenu de mettre Pierre dans un documentaire alors que je pense qu’il a besoin qu’on le laisse tranquille, et pas qu’on le mette en lumière”, a-t-elle affirmé.

“Il reste dans mon coeur”

Par la suite, Mireille Dumas a tenu à en dire un peu plus sur sa relation avec le comédien depuis l’accident.

Crédit photo : BestImage

“Pierre Palmade fait partie de mes amis et il reste dans mon cœur. Je ne vais pas tout d’un coup dire que je ne le connais plus ou que je lui tourne le dos. Muriel a ses raisons, je ne voudrais pas faire une opposition avec elle, je pense que chacun réagit par rapport à ce qu’il est, et aussi de la relation qu’on a”, a confié Mireille Dumas.

Ainsi, la star reste fidèle à son ami, tout en ayant une pensée envers les victimes de l’accident.