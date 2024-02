Pierre Palmade : un an après l'accident, la victime qui a perdu son bébé vit dans une souffrance constante

Depuis le terrible accident de voiture dont elle a été victime avec deux autres membres de sa famille, la jeune femme mène une existence compliquée et peine à se remettre du drame.

Nos confrères de Closer ont dévoilé le témoignage bouleversant de Mila, l’une des trois personnes présentes à bord de la voiture qui a été percutée par Pierre Palmade, le 10 février 2023.

L’accident avait fait grand bruit dans les médias et les séquelles subies par Mila, alors enceinte, son beau-frère et son neveu de 7 ans, avaient ému l’opinion publique. Alors que son beau-frère a subi de lourdes opérations et est toujours handicapé et que son neveu a eu la mâchoire broyée et des lésions cérébrales, Mila a perdu son bébé.

Comme le révèle le magazine, Mila et son compagnon avaient déjà tout préparé pour l’arrivée de leur fille. Ils avaient déjà son prénom, Solin-Hazal. La veille de l’accident, le couple décorait encore la chambre de son enfant. Mais depuis, tout a volé en éclat et Mila peine à se relever.

Une souffrance au quotidien pour Mila

Crédit photo : Farnot_Architect/ Stock

À l’hôpital, la fille de Mila a été déclarée morte par les médecins après une demi-heure de tentatives de réanimation. Le bébé est en fait décédé in utero suite à la violence du choc entre les deux voitures.

Naturellement, la jeune aide soignante est dévastée. Physiquement, le constat est lourd : fractures des vertèbres et de la dentition, décollement de l’omoplate, Mila peut à peine tendre ses bras.

Aujourd’hui, Mila ne peut plus travailler ni sortir avec ses proches. C’est son compagnon qui s’est occupé d’elle à l’automne dernier.

La jeune femme l’avoue, elle souffre quotidiennement. Elle est suivie par un médecin et prend des anxiolytiques et des antidépresseurs pour l’aider à dormir. Mais rien ne peut effacer le traumatisme subi.