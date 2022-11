Pirates des Caraïbes : Johnny Depp va faire son grand retour dans la peau du capitaine Jack Sparrow

Après un long procès avec son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp devrait faire son grand retour en tant qu’acteur dans le prochain Pirates des Caraïbes, où il reprendra le rôle du capitaine Jack Sparrow.

Crédit photo : Disney

Suite à son procès avec l’actrice Amber Heard qui a duré plusieurs mois, Johnny Depp a été abandonné par la majorité des marques et des maisons de production avec lesquelles il travaillait.

Maintenant blanchi, l’acteur pourrait finalement retrouver sa place dans le monde du cinéma puisque Disney aurait décidé de le recontacter.

Johnny Depp de retour dans Pirates des Caraïbes

Selon des informations exclusives délivrées par le journal The Sun, Johnny Depp va jouer dans le prochain Pirates des Caraïbes, où il reprendra son rôle du capitaine Jack Sparrow.

« Johnny est sur le point de revenir dans la peau du capitaine Jack Sparrow et devrait commencer le tournage début février dans un endroit top secret au Royaume-Uni. Tout n’en est qu’à ses débuts et il n’y a toujours pas de réalisateur attaché au projet », a déclaré une autre source.

Pour le moment, le titre provisoire du prochain film est le suivant : A Day At The Sea. Nous n’en savons pas plus sur cette nouveauté qui risque de plaire aux fans de Jack Sparrow.

Pour rappel, Johnny Depp a été accusé de violences conjugales par son ancienne épouse Amber Heard. L’acteur a décidé de la poursuivre en diffamation et l’a accusée d’avoir ruiné sa réputation et sa carrière. Après un procès médiatisé dans le monde entier, que les spectateurs pouvaient suivre en direct, les jurés du tribunal ont conclu que les deux acteurs s'étaient mutuellement diffamés. Johnny Depp a obtenu 10 millions de dollars en dommages et intérêts, contre 2 millions pour Amber Heard.