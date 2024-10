Al Pacino ruiné, il révèle avoir perdu 50 millions de dollars en quelques mois

À 84 ans, Al Pacino a récemment sorti une autobiographie dans laquelle il raconte s’être fait arnaquer il y a quelques années. Un coup du sort qui lui a fait perdre toute sa fortune, estimée à 50 millions de dollars.

Al Pacino est un célèbre acteur américain, connu notamment pour son rôle dans Le Parrain. Aujourd’hui âgé de 84 ans, il a écrit ses mémoires dans un livre nommé “Sonny Boy”, sorti le 18 octobre dernier. Dans son livre, Al Pacino revient sur ses moments de gloire mais aussi sur les étapes plus compliquées de sa vie.

Crédit photo : Getty Images

Dans son autobiographie, l’acteur a fait de grosses révélations sur un drame qui l’a touché en 2011. Selon Gala, cette année-là, il a décidé de confier son argent et ses intérêts à un comptable. Un choix qui a bouleversé sa vie et sa carrière, puisque l’acteur s’est retrouvé ruiné en quelques mois.

En 2011, Al Pacino possédait plus de 50 millions de dollars. Pour faire plaisir à sa famille, il a décidé de l’emmener en voyage en Europe. Cependant, à son retour de vacances, l’acteur a découvert qu’il n’avait plus d’argent. En effet, il a été victime d’une arnaque de son comptable pendant son absence, ce dernier étant parti avec sa fortune.

“Je me suis dit : le temps s’est arrêté. Je suis foutu. J’étais fauché. J’avais 50 millions de dollars, et puis plus rien. J’avais des biens, mais je n’avais plus d’argent”, a écrit Al Pacino dans son livre.