Cet acteur de 'Maman j'ai raté l'avion' a négocié une clause spéciale dans son contrat qui lui a rapporté des millions

Maman j’ai raté l’avion a rapporté beaucoup plus d’argent que prévu à cet acteur grâce au succès planétaire du film. Une aubaine grâce à cette clause qu’il avait inscrite dans son contrat.

C’est un film culte qui passe chaque année à la télévision lors des fêtes de fin d’année. Pourtant, Maman j’ai raté l’avion aurait pu être bien différent du diptyque que l’on connaît. En effet, si le jeune Kevin (Macauley Culkin) est le personnage principal incontesté du film, les Casseurs Flotteurs sont également des éléments importants de l'histoire.

Marvin et Harry, ces deux cambrioleurs qui tentent de s’introduire dans la maison des McCallister, connaissent de sacrées péripéties à cause des multiples pièges mis en place par le jeune garçon. Et si le duo de malfrats fonctionne, c’est également grâce à ses interprètes Daniel Stern et Joe Pesci. Sauf que le premier a failli ne jamais jouer dans le film.

Daniel Stern, aujourd'hui âgé de 67 ans, a expliqué qu’il avait d’abord refusé le rôle lorsqu’il avait appris que le tournage s’étalerait sur 8 semaines et non plus 6 comme il était prévu. Surtout, son salaire de 300 000 dollars (soit 285 715 euros) n’augmentait pas pour autant. Un remplaçant lui avait donc été trouvé mais n’a pas su convaincre les producteurs qui ont rappelé Daniel Stern.

Une clause de contrat qui a rapporté gros

Crédit photo : Twentieth Century Fox

Le comédien reconnaît qu’il s’agissait de « l’une des décisions les plus stupides de [s]a vie dans le show business ». Fort heureusement, il a fait machine arrière et accepté le rôle. Maman j’ai raté l’avion a été un immense succès dans le monde en récoltant 500 millions de dollars au box-office mondial.

Naturellement, une suite, Maman j’ai encore raté l’avion, est sortie deux ans plus tard, en 1992. Mais là encore, Daniel Stern n’était pas content de son salaire qui s’élevait à 600 000 dollars (soit 571 431 euros) tandis que celui de son compère Joe Pesci atteignait les 3 millions de dollars. Son agent de l’époque lui avait conseillé d’accepter une augmentation allant jusqu’à 800 000 dollars sans broncher.

À la place, l'acteur a demandé 1,5 million de dollars de revenus et 2% des bénéfices de la suite dans sa clause de contrat, avant de se séparer de son agent. « Je savais qu’ils ne pourraient pas faire le film sans moi, mais je n’avais pas confiance en moi, car j’ai failli tout gâcher la première fois. Je ne voulais pas être trop gourmand alors que j'aimais tellement le film et le rôle », reconnaît Daniel Stern.

Ce dernier a finalement obtenu 1% sur les recettes du film qui a engendré 359 millions de dollars dans le monde. Au final, Daniel Stern a gagné 3,59 millions de dollars supplémentaires sur son salaire. Un pari gagnant.