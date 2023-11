À 83 ans, Al Pacino condamné à verser 30 000 $ par mois à sa petite amie de 29 ans pour élever leur enfant

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations de couple sont particulièrement complexes lorsqu'il s'agit de stars internationales. Difficile de comprendre ce qu'il se passe dans la vie sentimentale du célèbre acteur et réalisateur américain Al Pacino.

À 83 ans, Al Pacino a accueilli son quatrième enfant, il y a quelques mois

Aujourd'hui âgé de 83 ans, cette star du cinéma se révèle sensible au charme des femmes beaucoup plus jeunes que lui. En avril 2022, il officialisait sa relation amoureuse avec Noor Alfallah, une jeune femme aujourd'hui âgée de 29 ans.

D'après certains médias, cela faisait déjà plusieurs mois que ces deux-là se fréquentaient. Une source d'un revue people américaine avait même précisé que leur idylle avait démarré pendant la pandémie de Covid.

Et cette même source avait affirmé que cette jeune femme, issue d'une famille riche, avait pour habitude de sortir avec des hommes plus âgés et, surtout, très fortunés. En effet, Noor Alfallah a été en couple avec Nicholas Berggruen et Mick Jagger.

Une grossesse surprise d'après les médias américains

Lorsqu'ils ont officialisé leur relation, Al Pacino et sa compagne semblaient s'entendre à merveille d'après la presse américaine. Ainsi, cet écart d'âge conséquent ne posait aucun problème.

L'année suivante, le couple a annoncé qu'ils allaient devenir parents. Si Noor Alfallah s'apprêtait à devenir maman pour la première fois, c'était la quatrième fois qu'Al Pacino connaissait le bonheur de devenir père.

Quelques mois après la naissance de ce petit garçon prénommé Roman, la presse a révélé que cette grossesse avait été une surprise. Quoi qu'il en soit, la mère du bébé a demandé la garde exclusive de son bébé alors même que ses deux parents sont toujours en couple, d'après les dernières révélations des médias américains. En effet, les rumeurs de séparation n'ont jamais été confirmées.

Crédit photo : Page Six

Une garde conjointe, mais une grosse pension alimentaire

Ainsi, la justice a pris des décisions concernant la garde de Roman. Pour commencer, son père, Al Pacino, doit verser 30 000 dollars de pension alimentaire chaque mois à sa mère. Mais selon la revue "Page Six", il se voit aussi contraint de faire un virement de 110 000 dollars d'avance, avant même de démarrer les versements mensuels. Et ce n'est pas tout puisqu'Al Pacino doit prendre en charge les 13 000 dollars de frais d'infirmière et toutes les factures non prises en charge par l'assurance maladie.

Enfin, la justice oblige la star internationale à verser un dépôt annuel de 15 000 dollars dédié à l'éducation de son quatrième enfant.

Concernant la garde du petit garçon, la justice a imposé une garde légale conjointe.

Dans une vidéo postée par le "Daily Mail", Al Pacino a qualifié la naissance de Roman de "miracle très spécial". Ajoutant qu'à l'arrivée de chacun de ses enfants, l'émotion avait été très intense, il a précisé que cette quatrième naissance s'était révélée très spéciale au vu des circonstances très particulières. Une chose est sûre, l'enfance de Roman sera bien différente de celle de ses frères et sœurs déjà adultes.