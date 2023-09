Énigme : saurez-vous trouver le verre qui se remplira en premier sur cette image ?

Les énigmes, vous en raffolez ? Alors en voici une qui risque de vous donner du fil à retordre. Saurez-vous trouver la solution ?

Si vous êtes un amateur d’énigmes, vous avez l’habitude d’en résoudre de tous les niveaux. Des plus simples ou des plus compliquées, les énigmes font travailler vos méninges.

Par ailleurs, il existe des énigmes de tous types : avec des chiffres, des visuels, des calculs à effectuer, des intégrammes comme cette énigme d’Einstein… Il y en a pour tous les goûts.

Le principe reste le même, décoder une énigme afin de la résoudre. Et celle que nous vous proposons suit le même principe.

Saurez-vous résoudre l’énigme ?

Vous avez peut-être déjà essayé cette énigme que nous vous avions soumis il y a quelque temps. Dans celle-ci, il était question de deviner quel réservoir allait se remplir le premier. Si vous ne l’avez pas encore testée, ruez-vous dessus, elle vous permettra sans doute de résoudre l’énigme ci-dessous.

Notre énigme du jour est quelque peu similaire à celle des réservoirs. Sauf que cette fois-ci, il s’agit de verres d’eau. Le principe reste tout de même similaire.

Dans cette énigme, il faut deviner quel verre se remplira le premier parmi les sept verres présentés. L’eau coule à flots dans le verre numéro 1, en début de pyramide, avant de se déverser vers les six autres verres.

D’après vous, quel verre sera rempli le premier ?

Alors, vous avez deviné ? On donne la solution ci-dessous

Il fallait choisir le verre numéro 3. Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous pouvez être fier de vous, vos méninges fonctionnent bien. Pour ceux qui seraient passé à côté, il faut être attentif. Le tuyau entre le verre 3 et le verre 6 est bloqué. Ainsi qu’entre le verre 3 et le verre 7. Ils ne peuvent donc se remplir. Et cela permet ainsi au verre 3 de ne pas perdre d’eau et par conséquent, de se remplir plus rapidement.