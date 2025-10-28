Un nouveau dispositif de contraception féminine sans hormones ni douleur va débarquer et tout changer

Par |

Une femme parle de contraception avec un médecin

Deux entreprises ont créé une nouvelle contraception féminine qui pourrait aider les femmes à ne pas avoir d’enfant, le tout sans hormone ni douleur. Une idée révolutionnaire qui pourrait être lancée dès 2032.

Actuellement, il existe plusieurs types de contraception féminines comme la pilule, le stérilet ou encore l’implant. Cependant, bien que ces méthodes soient largement répandues, elles ont des inconvénients. La pose d’un stérilet peut être douloureux voire inefficace, comme le montre cette photo d'un nouveau-né tenant fièrement le stérilet de sa mère. L’implant peut quant à lui migrer dans une autre partie du corps et la pilule impose un traitement hormonal qui peut causer des cancers, des thromboses veineuses ou des troubles cardiovasculaires.

Afin d’éviter ces risques pour la santé des femmes, la société Choice a lancé une collaboration inédite avec la deeptechfrançaise SilMach pour créer une nouvelle contraception efficace, sans hormone ni douleur. Il s’agit d’un microdispositif intelligent, sous la forme de fines valves installées dans les trompes de Fallope.

Des valves pour contrôler sa fertilité

Ce dispositif permet d’ouvrir et de fermer les valves situées dans les trompes de Fallope pour contrôler la fertilité. Quand les valves sont fermées, la rencontre entre les spermatozoïdes et l’ovule n’est pas possible alors que quand elles sont ouvertes, la femme peut tenter d’avoir un enfant.

Le système représentant l'ouverture de la valveCrédit photo : Choice / SilMach

Selon les premiers éléments révélés par les sociétés, le moteur du dispositif mesure seulement 0,1 millimètre d’épaisseur. Il repose sur “de minuscules structures en forme de peignes, invisibles à l'œil nu, qui produisent un mouvement mécanique précis et répétable”, comme l’indique Science et Vie.

La taille du dispositif comparée à celle d'un crayonCrédit photo : Choice / SilMach

Ce dispositif pourrait être posé via un microcathéter mais à terme, l’objectif est de permettre aux femmes “de reprendre entièrement la main sur leur contraception”. Ce système entièrement mécanique n’est pas un traitement hormonal. Plus fiable et simple d’utilisation, il pourrait être une solution pour les femmes en rémission d’un cancer du sein qui ne peuvent plus prendre une contraception avec hormones. Une phase d’essais clinique débutera fin 2026 pour un lancement envisagé dès 2032.

Source : Science et Vie
Suivez nous sur Google News
Contraception

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
La pilule contraceptive pour homme, plus que jamais prête à débarquer selon les scientifiques
La pilule contraceptive pour homme, plus que jamais prête à débarquer selon les scientifiques
Contraception : la pilule du lendemain va être gratuite pour toutes les femmes sans ordonnance
Contraception : la pilule du lendemain va être gratuite pour toutes les femmes sans ordonnance
Des chercheurs ont mis au point une pilule contraceptive masculine efficace à 99 %
Des chercheurs ont mis au point une pilule contraceptive masculine efficace à 99 %
Depuis hier en France, la contraception est gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans
Depuis hier en France, la contraception est gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans
Voici Coso, un nouveau contraceptif masculin certifié sans danger
Voici Coso, un nouveau contraceptif masculin certifié sans danger