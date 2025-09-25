Un bébé naît en tenant « fièrement » le stérilet qui devait empêcher sa mère de tomber enceinte

Le bébé avec le stérilet dans la main

Au Brésil, un bébé est né alors que sa mère était sous contraception. À sa naissance, l’enfant semblait tenir “fièrement” le stérilet de sa mère entre ses mains et les images sont rapidement devenues virales.

Une naissance inhabituelle a récemment eu lieu au Brésil. En effet, un bébé est né avec le stérilet de sa mère entre les mains. Cette dernière, Queidy Araujo de Oliveira, utilisait un dispositif intra-utérien (DIU) comme moyen de contraception. Elle avait un stérilet au cuivre depuis deux ans et faisait des échographies régulières tous les six mois pour s’assurer que tout allait bien.

Malgré cela, elle est tombée enceinte alors que son stérilet était bien positionné. Elle a appris la nouvelle lors d’un contrôle. Au départ, le couple ne voulait pas avoir d’enfant et était en attente d’une vasectomie. Finalement, les parents ont décidé de garder ce bébé.

“Au moment où on s’y attend le moins, lors d’un contrôle du stérilet, j’apprends que je suis enceinte”, a confié la mère au média Goias.

Un médecin tient le bébé avec le stérilet dans la mainCrédit photo : Newsflash

Le bébé naît avec le stérilet dans la main

Quelques complications sont survenues pendant la grossesse car la maman risquait d’avoir des saignements et de faire une fausse couche. En effet, le stérilet se trouvait à l’intérieur du sac gestationnel et il était impossible de le retirer sans mettre en danger le bébé. Finalement, l’accouchement s’est bien passé et l’enfant et la mère se portent bien. Le bébé a été nommé Matheus Gabriel.

L’obstétricienne Natalia Rodrigues a rappelé que bien que le stérilet au cuivre soit l’une des méthodes de contraception les plus sûres, avec une efficacité de 99,4%, des échecs peuvent survenir. En réalité, aucune contraception n’est efficace à 100%.

L'obstétricienne avec le stériletCrédit photo : Newsflash

Les images de la naissance de l’enfant ont été partagées sur les réseaux sociaux et sont rapidement devenues virales. Et pour cause : on peut le voir avec le stérilet dans la main, comme s’il le brandissait fièrement. En partageant ces clichés, Natalia Rodrigues a ajouté la légende suivante : “Je tiens ma victoire : le stérilet qui ne fonctionnait pas !”, selon des propos rapportés par Diario de Aparecida.

Bien que cet événement soit très rare, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. En 2020, un autre bébé est né avec le stérilet de sa mère dans la main au Vietnam. Une fois encore, les images avaient fait le tour du monde.

Source : Diario de Aparecida
