Les fruits et légumes « moches » pourraient bientôt être autorisés à la vente pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, la Commission européenne souhaite désormais dispenser de normes commerciales les fruits et légumes présentant des défauts.

Crédit : ALEKSEI BEZRUKOV/ iStock

Une fraise difforme, une carotte un peu biscornue, une pomme un peu trop éméchée... On ne va pas se mentir, certains d’entre nous ont la très mauvaise habitude de se débarrasser des fruits et légumes « moches » . Les industriels les premiers.

Pourtant, comme nous le savons, ces fruits et légumes « moches » n’ont rien de mauvais et sont parfaitement comestibles. Mais les standards imposés par le Parlement européen veulent que ces fruits et légumes présentant des défauts soient exclus des ventes commerciales.

Tous les fruits et légumes qui ne correspondent pas à la norme établie - parce qu’ils sont trop abîmés ou présentent une forme différente - sont systématiquement jetés, à raison de 30% en Europe, rappelle le quotidien Sud Ouest.

En France, le chiffre atteint les 40%, tandis que 10% des fruits et légumes produits ne sont pas récoltés car ils sont invendables en grandes surfaces.

Des fruits et légumes « moches » directement vendus aux consommateurs à moindre coût

Crédit : Angelika Mostova/ iStock

Cette pratique entraîne naturellement un gaspillage alimentaire conséquent. Ainsi, ces produits non consommables, s’ils ne sont pas immédiatement jetés, partent pour la transformation industrielle ou animale, rappelle le quotidien.

Pour lutter contre ce gaspillage alimentaire, la Commission européenne a annoncé le 21 avril dernier vouloir exempter de normes commerciales les fruits et légumes hors standard. Ils pourront désormais être directement proposés des producteurs aux consommateurs.

Une bonne initiative puisque les fruits et légumes dits « moches » sont vendus à prix réduits en magasin, entre 30 et 40% moins chers qu’un produit sans défaut. Une aubaine pour le porte-monnaie des consommateurs alors que l’inflation grimpe toujours.

Cette proposition doit encore être débattue au Parlement européen.