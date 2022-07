Les pizzas les moins caloriques à consommer sans modération (ou presque)

Après les bonbons et les céréales, c’est aux pizzas de passer aux détecteurs de calories. Pizza Margherita, Savoyarde, Hawaïenne, chèvre miel… Découvrez le classement des pizzas les moins caloriques.

Le saviez-vous ? Les Français avec leurs 819 millions de pizzas consommées par an se placent en troisième position des plus gros consommateurs, derrière les États-Unis et DEVANT l’Italie ! La pizza c’est notre plaisir coupable pour un petit Netflix and chill sur le canapé. Impossible de résister à l’envie de faire une maison ou d’en commander… Puis c’est réconfortant.

Les pizzas caloriques / Crédit : Istock

Malheureusement, les pizzas sont élevées en calories pour certaines ! Il est tout de même possible d’en manger, soyez rassuré. Il suffit de choisir les pizzas faibles en calories.

Quelles sont les pizzas les moins caloriques ?

La pizza a toujours eu l’étiquette du plat «malbouffe» que l’on évite si on est au régime. Pourtant, la pizza est composée de tous les aliments nécessaires pour un plat complet : féculents, légumes et protéines. Le secret c’est de ne pas en abuser.

Pizzas entre amis / Crédit : Istock

Voici la liste des pizzas les moins caloriques à consommer avec modération (ou presque) :

Pizza hawaïenne 115 calories pour 100g
Pizza quatre saisons 188 calories pour 100g

Pizza reine 195 calories pour 100g
Pizza au fromage de chèvre 219 calories pour 100g

Voici la liste des pizzas les plus caloriques :