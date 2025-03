Ce produit Lidl est recommandé par un docteur et il est vendu 1,40€ seulement !

L’enseigne de hard discount Lidl s’impose comme un leader sur le marché des petits prix. Et certains produits sont même recommandés par les professionnels de la santé…

Plus rien n’arrête l’enseigne Lidl, spécialiste des produits de qualité à prix minis ! Depuis plusieurs années, les magasins d’origine allemande se sont imposés dans l'Hexagone comme une véritable révolution de la consommation : des produits alimentaires, de textiles, de décoration et même des plantes. Bref, on trouve de tout chez Lidl, sans se ruiner !



Crédit : IStock

Forcement, l’enseigne de hard-discount a vu sa popularité grimper en flèche. Résultat : en 2025, on compte 1580 magasins répartis dans toute la France.

Le produit Lidl recommandé par un docteur à consommer est...

Selon un sondage OpinionWay, en 2024, Lidl devenait pour 67% des Français l’enseigne préférée et détrônait même Leclerc. Et on comprend pourquoi : les produits sont bons.

Crédit : IStock

D’après le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul, interrogé par Yahoo, de nombreux produits de l’enseigne sont recommandés et recommandables : “les produits Lidl à moins de 3 euros sont top", a indiqué le spécialiste. Pour l’expert, trois produits pour le petit-déjeuner arrivent d’ailleurs en tête de liste :

“les granola goût chocolat-framboises, proposés par la marque "One Day More", du pain complet de seigle épeautre et épeautre vert, de la marque "Maître Jean-Pierre" et la confiture de framboises Lidl”, indique le docteur à Yahoo.

Avant d’ajouter à propos du dernier produit :

“il contient beaucoup plus de fruits qu’une confiture classique”.

De quoi s’offrir un petit-déjeuner complet, pas cher et gourmand. À la bonne heure ! Mais si l’expert ne devait choisir qu’un seul produit chez Lidl pour sa composition et son prix, il se tournerait vers les petits fromages Envia. Leur plus ? Ils contiennent autant de protéines qu’un fromage blanc "Skyr" classique et ne coûtent que 1,40 euro.



Crédit : Google

Pas de doute, tout cela nous donne envie de filer chez Lidl !