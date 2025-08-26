Un poumon de porc a été greffé sur un homme pour la première fois en Chine

En Chine, des médecins ont réussi à greffer un poumon de porc sur un humain. Le receveur était en état de mort cérébrale.

C’est une prouesse médicale ! En Chine, des médecins ont réussi à greffer un poumon de porc sur un humain. L’opération a eu lieu à l’hôpital de l’université de Canton et a été réalisée sur le corps d’un homme en état de mort cérébrale, décédé d’une hémorragie. Âgé de 39 ans, l’homme a reçu un poumon issu d’un porc génétiquement modifié.

Crédit photo : iStock

Cette opération a fonctionné et c'est un exploit car le poumon est un organe très complexe à greffer. En effet, les risques de rejets et d’infections sont très élevés. Mais selon les résultats de l’opération publiés dans la revue scientifique Nature Medicine, le poumon a fonctionné pendant neuf jours.

Une greffe réussie

Le troisième et le sixième jour, le système immunitaire a réagi, et les médecins ont craint un rejet. Mais comme le rapporte Le Figaro, tout s’est bien passé : aucune infection n’a été relevée ni aucune transmission de pathogènes porcins. C’est finalement la famille du défunt qui a demandé à mettre fin à l’expérience au bout du neuvième jour.

Crédit photo : iStock

Si cette réussite est un exploit mondial, nous sommes encore loin de pouvoir greffer des poumons porcins sur des humains. Par le passé, un homme a déjà reçu une greffe d'un coeur de porc génétiquement modifié. Mais pour réussir la greffe de poumon, les médecins ont dû donner une grande quantité d’immunosuppresseurs au patient, ce qui était possible uniquement parce que ce dernier était en état de mort cérébrale. Cependant, cette prouesse médicale reste un grand pas dans la recherche médicale.