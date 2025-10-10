Ce papillon Monarque qui ne pouvait plus voler est sauvé grâce à une greffe d'aile, la vidéo incroyable fait le buzz

À New York, un papillon monarque a été capable de voler à nouveau grâce à une greffe d’aile réussie. On vous explique.

Un travail extrêmement minutieux.

Cette semaine, une équipe vétérinaire d’un centre de soins pour la faune sauvage de Long Island (État de New York) a offert une seconde chance à un papillon Monarque, rapporte People.

L’insecte présentait une aile endommagée. Résultat : il était incapable de voler. Grâce à une procédure de greffe innovante, celui-ci peut désormais sillonner les airs.

Selon Janice Bendicksen, directrice de l’établissement, c’est une riveraine qui a apporté l’animal au Sweetbriar Nature Center.

Pour aider le patient, la clinique a mis au point un plan consistant à utiliser une aile d’un papillon mort pour réparer celle qui était cassée.

« J’ai cherché un papillon mort et j’ai trouvé un monarque. L’aile était en parfait état », se souvient Janice Bendicksen.

Crédit Photo : Sweetbriar Nature Center via Storyful

Une intervention complexe

Une fois cette étape terminée, l’experte a réalisé la greffe, qui s’est avérée être une procédure longue et délicate. Pendant cinq heures, la spécialiste a fait preuve d’une grande dextérité pour éviter de blesser le spécimen minuscule.

Au cours de l’intervention, la vétérinaire a utilisé une colle contact, de l’amidon de maïs et un morceau de fil de fer pour fixer l’aile. Par chance, la greffe s’est déroulée sans accroc. Le papillon a ensuite été relâché dans la nature et s’est envolé sans difficulté.

Crédit Photo : Sweetbriar Nature Center via Storyful

Le Sweetbriar Nature Center a partagé une vidéo de cette opération chirurgicale improvisée et révolutionnaire sur son compte Instagram, où celle-ci a fait réagir les internautes dans la session commentaires.

Une personne a écrit :

« C’est incroyable que cela fonctionne ».

Une autre a commenté avec humour :

« Ses amis ne vont jamais le croire ».

On peut aussi lire :

« C’est complètement fou ».

Vous l’ignorez peut-être, mais un papillon monarque vit en moyenne entre 2 à 6 semaines. Néanmoins, la durée de vie de la génération migratoire peut atteindre 7 mois. Il s’agit « de la population autochtone, connue pour ses migrations depuis le Mexique et la Californie en hiver vers les aires de reproduction estivales aux États-Unis et au Canada », explique UICN France.