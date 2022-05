Professionnels de santé, comment être sûr de choisir la bonne entreprise pour vous épanouir ?

Avoir accès comme il se doit aux services de santé est vital pour quiconque. Cela passe non seulement par les professionnels que l’on consulte mais aussi par la structure d’accueil qui les emploie. Alors que de nos jours, les manques de moyens dans le domaine de la santé publique ont été pointés du doigt puis accentués par la pandémie, il est plus que jamais important pour les professionnels du secteur de choisir la bonne entreprise. Pour cela, GoWork.fr est une plateforme idéale pour trouver l’entreprise qu’il vous faut.

Crédit : jossuetrejo_oficial/ Pixabay

Trouver son entreprise idéale

Trouver la meilleure entreprise pour son prochain emploi est d’une importance capitale : l’environnement professionnel, la structure, le salaire, les collègues, le patron… sont autant d’éléments à prendre en compte afin de travailler dans un milieu sain, respectable et professionnel. Le domaine de la santé, particulièrement recherché par autrui, se doit de proposer un cadre sain et idéal pour ses employés, notamment.

Au service des patients, les professionnels recherchent donc un milieu doté de moyens, d’une éthique. En proposant une structure regroupant beaucoup de ces critères, le choix d’un professionnel de santé se fera plus facilement. De plus, cela encourage les professionnels à rester dans les professions de la santé publique.

Trouver la bonne structure pour les professionnels de la santé

Avec la pandémie mondiale de Covid-19, les fractures au sein des hôpitaux se sont révélées au grand public. Le manque de moyens et de personnel dans les hôpitaux a entraîné une désertification des postes de soignants de 2 à 5% selon la Fédération hospitalière de France (FHF) en octobre 2021.

À cela s’ajoutait la démission de près d’un millier d’étudiants infirmiers « avant la fin de leurs études » entre 2018 et 2021. Des situations dégradantes et loin d’être idéales dans un secteur aussi important que la santé. Un problème lié aux conditions de travail fortement soutenues (encore plus durant cette période de pandémie) et un manque de moyen grandissant qui ont mené de nombreux professionnels de la santé à quitter leur poste.

Le ministre de la Santé Olivier Véran reconnaissait lui-même, lors d’un entretien avec le journal Libération, le manque de moyens dans les hôpitaux : « Un certain nombre d'unités dans des hôpitaux sont obligées de fermer temporairement, ou de réduire la voilure, faute de soignants, faute surtout de pouvoir en recruter ».

Se pose alors la question d’attirer et de faire rester les professionnels de santé dans ce domaine. Afin que ces derniers trouvent leur future structure de travail et afin de guider les patients vers les meilleurs professionnels et soins de santé, les plateformes regroupant les avis sur le net peuvent-être utiles.

GoWork, une plateforme d’avis pour guider les internautes

Aujourd’hui, il existe multitudes de plateformes en ligne permettant aux utilisateurs de partager et d’échanger sur leurs expériences et leurs avis d'entreprises. Tandis que certaines plateformes recommandent un mail et un nom, GoWork permet à quiconque de s’exprimer en toute anonymat.

Il n’est pas si facile d'accoler son nom à un commentaire péjoratif sur l’entreprise dans laquelle on travaille. De peur de conséquences de la part de son employeur, notamment. Ainsi, sur GoWork, en respectant les termes et conditions du site, la plateforme vous permet de vous exprimer sans crainte et en toute liberté sur votre expérience en entreprise.

Les internautes peuvent ainsi écrire leur opinion sur plusieurs domaines de l'entreprise : relations, environnement, avantages de diverses natures, salaire et plus encore. Mais pas seulement. GoWork couvre une large gamme d’avis sur beaucoup d’autres secteurs, autres que la santé. Professionnels et clients peuvent ainsi livrer leur point de vue et apporter des clartés aux internautes afin de guider leur choix.

GoWork s’avère par ailleurs la plateforme sur laquelle aller si vous êtes professionnels de la santé et afin de faire votre futur choix de carrière basé sur des avis collectifs.