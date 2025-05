Vous avez reçu un SMS à propos de votre colis ? Attention, c'est sûrement une arnaque

Si vous recevez un SMS de la part d’un livreur qui prétend que votre colis est trop volumineux pour rentrer dans votre boîte aux lettres, méfiez-vous ! Il peut s’agir d’une arnaque.

Aujourd’hui, les arnaques sont nombreuses. En effet, tous les moyens sont bons pour les escrocs qui souhaitent soutirer de l’argent à leurs victimes, et les arnaques passent beaucoup par nos téléphones portables. C’est par exemple le cas de l’arnaque “spoofing” qui fait de plus en plus victimes. Dans cette situation, les arnaqueurs peuvent usurper le numéro d'un particulier sans que celui-ci le sache, afin d'envoyer un SMS d'arnaque à une autre personne.

Dans certains cas, les escrocs peuvent vous appeler avec des numéros identifiables. Faites attention si ce numéro vous appelle car cela peut être une arnaque du Wangiri.

Malheureusement, repérer les différentes arnaques peut être difficile, d’autant qu’elles sont de plus en plus nombreuses. Récemment, une nouvelle arnaque a été repérée, et elle fait de multiples victimes.

Se méfier des SMS

Si vous recevez un SMS à propos d’un colis trop volumineux, méfiez-vous ! Dans certains cas, les escrocs se font passer pour des livreurs et vous envoient un message vous expliquant qu’ils n’ont pas pu rentrer votre colis trop gros dans votre boîte aux lettres. De cette façon, comme l’explique France Info, ils vous invitent à cliquer sur un lien afin de choisir votre nouveau point de retrait.

“Bonjour, c’est le livreur, votre colis est trop volumineux pour votre boîte aux lettres. Veuillez choisir un nouveau créneau”, peut-on par exemple lire sur son téléphone, selon RMC Conso.

Cependant, vous ne devez jamais cliquer sur ce lien car il s’agit d’un moyen pour les escrocs de récupérer vos coordonnées bancaires. En effet, le lien redirige vers un site qui est similaire à celui de l’entreprise, mais qui est en réalité frauduleux. Sur ce site, il vous sera demandé de renseigner vos coordonnées personnelles avant de procéder au paiement pour planifier une nouvelle livraison.

Heureusement, il existe des moyens de se protéger des arnaques téléphoniques. C’est notamment le cas de cette nouvelle fonctionnalité qui repère les arnaques et vous alerte en direct. Pensez également à bien analyser le SMS. Les fautes d’orthographe, les tournures de phrase, le nom de l’entreprise et le lien du site internet peuvent être des indices. Au moindre doute, il est conseillé de ne jamais cliquer sur un lien contenu dans un SMS, d’autant plus si vous n’attendez aucun colis.