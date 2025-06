Vous avez les ongles striés ? Vous devriez faire attention

Au fil du temps, des petites lignes peuvent apparaître sur vos ongles. On vous dit tout sur ce phénomène qui peut être à la fois naturel et annonciateur d'une maladie.

Nous pouvons en savoir beaucoup sur notre santé en regardant notre corps. Si la forme de nos ongles révèle notre personnalité, ces derniers peuvent également nous indiquer si nous sommes en bonne santé. C'est le cas des ongles striés, où apparaissent de fines lignes blanches verticales ou horizontales. Si l'on peut penser en premier lieu que ce signe est anodin, il n'en est rien.

Les ongles striés indiquent un changement ou un déséquilibre dans notre corps. Ils peuvent être le signe d'une carence nutritionnelle, d'un vieillissement ou même d'une maladie. Les causes des stries sur les ongles peuvent être multiples et sont généralement courantes à partir d'un certain âge. En effet, plus nous vieillissons, moins notre corps produit de kératine, une protéine essentielle qui rend les ongles solides. Tout comme nos cheveux deviennent blancs et notre corps ridé, nos ongles sont striés, ce qui est un phénomène normal du vieillissement. Selon Manucurist, les stries peuvent également apparaître à la suite d'un moment de stress ou d'un choc émotionnel.

Crédit photo : iStock

Si vous avez les ongles striés et que vous êtes encore jeune, il se peut que ces marques apparaissent si vos mains sont fréquemment exposées à l'eau, aux produits chimiques ou aux chocs. C'est notamment le cas si vous utilisez fréquemment du dissolvant peu naturel et agressif, des vernis à ongle et des polissoirs. Ces derniers vont abîmer l'ongle et causer des stries.

Quand s'inquiéter des stries ?

En revanche, il existe des situations où les ongles striés doivent inquiéter. Dans certains cas, les marques peuvent apparaître si vous souffrez d'une carence, comme le rapporte Futura Sciences. C'est notamment le cas lors d'une carence en zinc, un minéral essentiel à la régénération des tissus et à la bonne santé des phanères dont les ongles, la peau et les cheveux. Les stries peuvent également apparaître si vous souffrez d'un manque de fer ou d'une anémie importante. Dans ce cas, l'ongle prend une forme ondulée et creusée.

Crédit photo : iStock

Enfin, si les stries apparaissent sur tous vos ongles, sur les mains et les pieds, et qu'ils sont accompagnés d'autres symptômes comme des taches, des cassures ou une couleur anormale, il est recommandé de consulter car cela pourrait cacher une cause plus grave. Vous pourriez par exemple souffrir d'hypothyroïdie, une maladie qui ralentit le métabolisme, d'une maladie de peau ou d'une infection. Si vos stries sont foncées, brunes ou rouges, consultez sans attendre. Dans tous les cas, si vous voulez être rassuré à propos de la santé de vos ongles, n'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste.