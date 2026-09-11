Une IA guide avec succès un robot lors d'une opération du coeur risquée, une première mondiale

En Chine, pour la première fois dans le monde, une intelligence artificielle a guidé un robot lors d’une opération du coeur. La machine a agi au millimètre près, menant l’opération avec succès.

L’intelligence artificielle s’est beaucoup développée ces dernières années. Son omniprésence dans notre quotidien peut être utile, mais elle inquiète. Cet ancien chercheur estime notamment que l’IA pourrait tous nous tuer d’ici 2030.

Cependant, l’intelligence artificielle peut également être utilisée pour sauver des vies. En Chine, le 5 septembre dernier, une opération du coeur a été menée avec succès grâce à l’IA.

Une opération du coeur avec l’IA

L’opération s’est déroulée à l’hôpital général de l’Armée populaire de libération de Chine. Le patient était un homme âgé de 48 ans atteint d’une malformation cardiaque congénitale. Une opération devait être menée afin de corriger l’anomalie structurelle autour du coeur. Cette intervention était très risquée car elle nécessitait une expertise pointue et une minutie au millimètre près.

Selon le Global Times, les médecins n’ont pas eu besoin de pratiquer une opération à coeur ouvert. Ils ont placé un cathéter fin et flexible dans un vaisseau sanguin du patient pour placer le dispositif médical. Pour cela, les chirurgiens ont eu recours à un robot à ultrasons guidé par l’IA.

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Une prouesse médicale

L’intelligence artificielle a permis au robot de voir et de se déplacer tout au long de l’opération. Ainsi, le robot a pu scanner le tissu cardiaque et localiser la lésion à traiter, et ce sans aucune intervention humaine.

Ce n’est pas la première fois que l’intelligence artificielle est utilisée dans le domaine médical. Récemment, des chirurgiens ont réussi à extraire une tumeur du cerveau d’un homme avec l’aide de l’IA. Ces prouesses sont un espoir pour la médecine car l’intelligence articielle pourrait améliorer la précision chirurgicale, réduire les erreurs humaines et prodiguer de meilleurs soins aux patients.