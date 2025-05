Le nouveau trailer de GTA 6 vient d'être dévoilé par Rockstar Games et il envoie du lourd !

Dans une vidéo de presque trois minutes, GTA VI nous livre un nouvel aperçu de ce qui nous attend à Vice City. Frissons et boxons garantis.

Cela faisait un petit moment qu’on avait plus entendu parler de GTA VI. Mais en ce mardi 6 mai, Rockstar Games, l’éditeur et développeur, a voulu faire plaisir à ses fans en sortant le « Trailer 2 » du jeu.

Crédit photo : Rockstar Games

Est-ce pour se faire pardonner du report de la sortie de GTA VI ? Le 2 mai dernier, Rockstar Games annonçait que le jeu ne sortirait finalement pas en automne 2025 mais le 26 mai 2026. De longs mois encore à patienter avant de pouvoir de nouveau se plonger dans Vice City.

Crédit photo : Rockstar Games

Mais pour se consoler (un peu), les fans peuvent se reporter sur la deuxième bande-annonce qui est sortie sans crier gare. La première bande-annonce avait été dévoilée le 5 décembre 2023. Mais cette fois-ci, ça y est, une seconde est disponible.

Deux héros pour GTA VI et de nouveaux gadgets

Crédit photo : Rockstar Games

Souvenez-vous, la première bande-annonce mettait à l’honneur Lucia. On découvre désormais qu’elle se prénomme Lucia Caminos et qu’elle est en prison au début du jeu. C’est Jason Duval, son petit ami, qui vient la chercher. Jason a des problèmes d’argent et vit de braquages quand il ne passe pas son temps à se muscler à la plage. On peut se dire que Jason, gangster de Vice City, sera le premier personnage jouable, et que Lucia prendra la relève.

On suit ensuite ce couple dans sa nouvelle vie. Il souhaite se ranger mais les ennuis se mettent sur leur route. Jason et Lucia sont pris dans des braquages et des course-poursuites alors que la police est à leurs trousses.

Crédit photo : Rockstar Games

À ce propos, GTA VI annonce la couleur : avion, jet ski ou moto, les joueurs auront l’embarras du choix pour mettre à feu et à sang Vice City. Avec de telles possibilités, il ne restera plus grand chose dans la ville. Et on parie qu’il y aura d’autres surprises.

Mais, il va falloir s’armer de patience avant de retrouver -ou devrait-on plutôt dire détruire- le monde unique de GTA. Pour patienter, vous pouvez toujours vous rabattre sur GTA V qui vient d’être mis à jour.