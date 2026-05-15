27 mètres, 27 tonnes : un nouveau dinosaure géant identifié en Thaïlande

En Thaïlande, des scientifiques ont identifié un nouveau dinosaure gigantesque qui mesurait 27 mètres et pesait 27 tonnes. Il s’agit du plus grand dinosaure trouvé en Asie du Sud-Est.

La découverte a été publiée dans la revue Scientific Reports, ce jeudi 14 mai. Il y a quelques années, les premiers restes d’une énorme créature ont été découverts par des habitants du nord-est de la Thaïlande, mais la fouille n’a été achevée qu’en 2024.

Les ossements ressemblaient partiellement à ceux de sauropodes déjà identifiés, mais présentaient suffisamment de caractéristiques uniques pour être considérés comme une nouvelle espèce.

Crédit photo : Scientific Reports

Une hypothèse qui a fini par se confirmer, notamment au regard de la taille et du poids potentiel de l’animal comme l’explique Thitiwoot Sethapanichsakul, l’un des auteurs de l’étude :

« Notre dinosaure est objectivement énorme : il pesait probablement au moins 10 tonnes de plus que Dippy le diplodocus »

Le “dernier titan” d’Asie du Sud-Est

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Ce dinosaure énorme, estimé à 27 tonnes et 27 mètres de hauteur, Il vivait dans ce qui est aujourd’hui la Thaïlande il y a 100 à 120 millions d’années.

Il a été officiellement baptisé « Nagatitan chaiyaphumensis », d’après un serpent mythique d’Asie du Sud-Est appelé naga, les titans de la mythologie grecque et la province de Chaiyaphum, où il a été découvert.

Crédit photo : AFP

Le doctorant thaïlandais a surnommé le sauropode nouvellement découvert « le dernier titan », car il a été mis au jour dans l’une des formations rocheuses les plus récentes parmi celles où ont été trouvés des dinosaures en Thaïlande. La région est ensuite devenue une mer peu profonde, « ce qui pourrait en faire le dernier ou le plus récent sauropode géant que nous découvrirons en Asie du Sud-Est ».

Une reconstitution grandeur nature du dinosaure est désormais exposée au musée Thainosaur de Bangkok.