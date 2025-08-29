Un dinosaure «étrange» découvert au Maroc, il possède une caractéristique unique et jamais vue auparavant

Au Maroc, des paléontologues ont mis la main sur de nouveaux fossiles appartenant à l’un des dinosaures les plus «étranges» jamais découverts. On vous explique.

Cette trouvaille exceptionnelle a été faite aux alentours de la ville marocaine de Boulemane, en 2023.

Les restes fossilisés appartiennent à un dinosaure connu sous le nom de Spicomellus. Vous l’ignorez peut-être, mais cette créature a vécu sur Terre il y a environ 165 millions d’années.

Crédit Photo : AFP

Ce spécimen est le plus ancien exemple d’un groupe de dinosaures cuirassés et herbivores appelés ankylosaures.

Avant cette découverte, l’image que les paléontologues se faisaient de cet animal reposait sur un seul os trouvé. Ce vieux morceau de squelette avait été trouvé au Maroc en 2019.

Crédit Photo : iStock

Une avancée importante

Les nouveaux fragments permettent aux scientifiques d’en savoir plus sur cette espèce pour le moins impressionnante.

Les recherches concernant ce dinosaure ont été publiées ce mercredi 27 août 2025 dans la revue spécialisée Nature.

Les analyses ont dévoilé que l’animal était doté d’une armure sophistiquée avec des pointes d’un mètre de long sortant de son cou et de ses côtes.

Crédit Photo : AFP

Selon l’étude, cette caractéristique physique est une première. En effet, celle-ci n’avait encore jamais été observée chez aucune autre espèce vertébrée vivante ou éteinte.

« Le Spicomellus est l’un des plus étranges dinosaures que nous ayons jamais découverts », a indiqué Richard Butler, professeur à l’Université de Birmingham (Angleterre) et co-responsable du projet de recherche.

Le spécialiste souligne que cette découverte est très importante. De son côté, Susannah Maidment, du Musée d’histoire naturelle de Londres, explique que ces fossiles « absolument bizarres » modifient la façon dont les scientifiques perçoivent l’évolution des dinosaures cuirassés.

Crédit Photo : The Trustees of the Natural History Museum, London

À quoi servait cette armure ? Le Spicomellus l’aurait utilisée comme moyen de défense. Ce n’est pas tout. Elle lui aurait permis d’attirer des partenaires et d’impressionner ses rivaux, avance Susannah Maidment.

Une chose est sûre : les dinosaures n’ont pas encore fini de nous dévoiler tous leurs secrets !