Un «dragon» de 12 mètres découvert dans le Sahara, une espèce inconnue jusqu'ici

Une mystérieuse espèce de «dragon» ayant vécu il y a 95 millions d’années a été découverte dans le désert du Sahara.

Une créature qui semble tout droit sortie d’un univers fantastique.

D’après le Daily Mail, la découverte récente d’un fossile a conduit des personnes à penser que des chercheurs auraient, pour la première fois, mis au jour un véritable « dragon ».

Crédit Photo :Paul Sereno / University of Chicago

Un « dragon » préhistorique

Selon le média britannique, ce crâne, aussi imposant qu’une homme adulte, a été découvert dans le désert du Sahara.

Il arbore une longue mâchoire reptilienne, équipée de dents pointues de la taille d’une main, ainsi qu’un museau allongé rappelant celui d’un crocodile.

Autre détail : une immense corne recourbée surmonte les yeux de la tête osseuse, tandis que des pointes se dressent à l’arrière, donnant à l’animal une allure de monstre légendaire

Crédit Photo : Paul Sereno / University of Chicago

Les scientifiques ont nommé cette nouvelle espèce Spinosaurus mirabilis, qui signifie « lézard épineux extraordinaire », en référence à sa grande voile dorsale et à ses traits surprenants.

Tout a commencé en 2019, lorsque l’équipe du paléontologue américain et professeur à l’Université de Chicago, Paul Sereno, a déniché les premiers fossiles dans une région reculée du Sahara, au Niger.

La suite après cette vidéo

De retour sur place en 2022, elle a exhumé des os supplémentaires qui ont confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce jusqu’alors inconnue.

L’annonce officielle de cette découverte majeure a été publiée le 19 février 2026 dans la revue spécialisée Science.

Crédit Photo : Paul Sereno / University of Chicago

« Une découverte extraordinaire »

Cet immense prédateur vivait il y a environ 95 millions d’années, pendant le Crétacé, à une époque où le Sahara était une région verdoyante, traversée de rivières et de voies navigables, loin des anciens océans.

Spinosaurus mirabilis mesurait environ 12 mètres de long et pesait entre 4 500 et 6 300 kilos, un véritable géant parmi les carnivores de son temps.

Crédit Photo : Dani Navarro

Les chercheurs estiment que ce colosse appartenait à une famille de dinosaures appelée les spinosauridés, dont les membres présentaient des traits proches de ceux des crocodiles et pouvaient marcher sur deux puissantes pattes arrière, tout en disposant de deux membres antérieurs plus courts.

« Cette découverte a été si soudaine et extraordinaire qu’elle a suscité une vive émotion au sein de notre équipe », a indiqué Paul Sereno dans un communiqué.

Avant d’ajouter :

« Je garderai toujours en mémoire le moment, au camp, où nous nous sommes réunis autour d’un ordinateur portable pour observer cette nouvelle espèce pour la première fois ».

Crédit Photo : Tyler Keillor / University of Chicago

Les internautes n’en reviennent pas

Ce mastodonte se nourrissait surtout de poissons qu’il attrapait grâce à sa mâchoire étroite et ses dents coniques. Il était capable de pêcher dans des eaux peu profondes. Par ailleurs, il utilisait ses griffes pour capturer de petites proies.

« J’imagine ce dinosaure comme une sorte de ‘héron de l’enfer’ qui n’avait aucun problème à patauger sur ses pattes robustes dans deux mètres d’eau », a déclaré le spécialiste.

Crédit Photo : Dani Navarro

Du côté des internautes, nombreux sont ceux qui remarquent une ressemblance frappante entre les dragons et les Spinosaurus mirabilis.

Une personne a écrit à propos de la forme du crâne du reptile :

« C’est clairement une tête de dragon ».

Une autre a commenté :

« Dites simplement que c’est un dragon, enfin ».

Une troisième a indiqué :