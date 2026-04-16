Une centaine d'oeufs de dinosaures datant de 70 millions d'années découvert en France : un record en Europe !

Par |

Des oeufs de dinosaures découverts à Mèze

Dans l’Hérault, l’un des plus grands gisements d'œufs de dinosaures en Europe a été découvert par la paléontologue Alain Cabot.

C'est une découverte spectaculaire par sa taille : une centaine d'œufs de dinosaures ont été mis au jour à Mèze (Hérault) par Alain Cabot, fondateur et directeur du musée-parc des dinosaures, qui expose les premiers œufs trouvés et espère en trouver encore plusieurs centaines.

Un oeuf de dinosaure découvert dans l'HéraultCrédit photo : Alain Cabot

Depuis le début des fouilles au mois d'octobre 2025, Alain Cabot en a découvert plus d'une centaine. C'est en étudiant un espace encore inexploité du musée-parc des dinosaures que le paléontologue a fait cette découverte "spectaculaire" :

"J'ai l'habitude de tomber sur des pontes de quatre, cinq, six... parfois d'une dizaine d'œufs maximum, mais une centaine, je n'avais jamais vu ça !"

Crédit photo : Musée des dinosaures Mèze

Le troisième plus grand gisement d'oeufs de dinosaure au monde ?

La suite après cette vidéo

Ronds et craquelés, les oeufs mesurent la taille d'un ballon de foot et 98% d’entre eux sont déjà éclos mais quelques-uns sont encore entiers. Cette accumulation pourrait être l'œuvre d'un troupeau de tétanosaures, bien qu'aucun embryon n'ait été retrouvé à l'intérieur de ces œufs fossiles. Ces sauropodes quadrupèdes pouvaient atteindre 12 mètres de long. 

Des titanosauresCrédit photo : D.R.

Toutefois, le chercheur incite à la prudence quant à leur détermination, car ils peuvent appartenir à plusieurs espèces. Il faudrait d’autres restes que les coquilles pour une identification formelle.

Pour lui, cette découverte ne fait que confirmer ce qu'il pense déjà depuis un moment. Selon lui, le site de pontes fossiles de la région qui s'étend sur une bande de 50 km2 datant du Crétacé supérieur, plus précisément d'il y a 74 à 65 millions d'années, doit être classé troisième au niveau mondial, juste après ceux du désert de Gobi, en Chine, et de l'État du Montana, aux États-Unis.

Dinosaure
Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Un dinosaure
Cette série très attendue de Spielberg rend accros les spectateurs avant même sa sortie sur Netflix
Le scientifique Paul Sereno et le crâne géant de Spinosaurus mirabilis
Un "dragon" de 12 mètres découvert dans le Sahara, une espèce inconnue jusqu'ici
Megaraptor
Une nouvelle espèce de megaraptor a été découverte avec son dernier repas dans la bouche
Reconstitution numérique du Spicomellus
Un dinosaure «étrange» découvert au Maroc, il possède une caractéristique unique et jamais vue auparavant
Des dinosaures &agrave; long cou
Une nouvelle espèce de dinosaure à long cou a été découverte en Chine