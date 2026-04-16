Une centaine d'oeufs de dinosaures datant de 70 millions d'années découvert en France : un record en Europe !

Dans l’Hérault, l’un des plus grands gisements d'œufs de dinosaures en Europe a été découvert par la paléontologue Alain Cabot.

C'est une découverte spectaculaire par sa taille : une centaine d'œufs de dinosaures ont été mis au jour à Mèze (Hérault) par Alain Cabot, fondateur et directeur du musée-parc des dinosaures, qui expose les premiers œufs trouvés et espère en trouver encore plusieurs centaines.

Crédit photo : Alain Cabot

Depuis le début des fouilles au mois d'octobre 2025, Alain Cabot en a découvert plus d'une centaine. C'est en étudiant un espace encore inexploité du musée-parc des dinosaures que le paléontologue a fait cette découverte "spectaculaire" :

"J'ai l'habitude de tomber sur des pontes de quatre, cinq, six... parfois d'une dizaine d'œufs maximum, mais une centaine, je n'avais jamais vu ça !"

Crédit photo : Musée des dinosaures Mèze

Le troisième plus grand gisement d'oeufs de dinosaure au monde ?

La suite après cette vidéo

Ronds et craquelés, les oeufs mesurent la taille d'un ballon de foot et 98% d’entre eux sont déjà éclos mais quelques-uns sont encore entiers. Cette accumulation pourrait être l'œuvre d'un troupeau de tétanosaures, bien qu'aucun embryon n'ait été retrouvé à l'intérieur de ces œufs fossiles. Ces sauropodes quadrupèdes pouvaient atteindre 12 mètres de long.

Crédit photo : D.R.

Toutefois, le chercheur incite à la prudence quant à leur détermination, car ils peuvent appartenir à plusieurs espèces. Il faudrait d’autres restes que les coquilles pour une identification formelle.

Pour lui, cette découverte ne fait que confirmer ce qu'il pense déjà depuis un moment. Selon lui, le site de pontes fossiles de la région qui s'étend sur une bande de 50 km2 datant du Crétacé supérieur, plus précisément d'il y a 74 à 65 millions d'années, doit être classé troisième au niveau mondial, juste après ceux du désert de Gobi, en Chine, et de l'État du Montana, aux États-Unis.