Une nouvelle espèce de megaraptor a été découverte avec son dernier repas dans la bouche

Des scientifiques ont fait une incroyable découverte. En Argentine, le fossile d’un dinosaure a été retrouvé avec son dernier repas dans la bouche.

Des paléontologues du Musée d'histoire naturelle de Carnegie, à Pittsburgh, ont découvert une nouvelle espèce de megaraptor en Argentine, rapporte le National Geographic. Comme son nom le suggère, ce dinosaure ressemble à une version géante des raptors, rendus célèbres dans Jurassic Park.

Les scientifiques ont appelé cette espèce Joaquinraptor casali. Selon les paléontologues, le fossile du megaraptor est l’un des plus complets découverts à ce jour. Ils ont retrouvé des fragments de mâchoires, de crâne, de membres antérieurs, de pattes et de quelques vertèbres caudales, énumère le site Science Alert.

Crédit photo : Carnegie Museum of Natural History

Le Joaquinraptor mesurait environ 7 mètres de long et pesait 1000 kg, selon les estimations des scientifiques. Ces derniers pensent d’ailleurs que le megaraptor était au sommet de la chaîne alimentaire dans cette région du monde, l’ancienne Patagonie.

Le régime alimentaire du megaraptor connu des paléontologues

Crédit photo : MR1805/ iStock

Les terres émergées du nord étaient dominées par de gros tyrannosaures, rappelle Science Alert. Leur absence dans le sud a donc permis au megaraptor de prospérer pour devenir un prédateur en Amérique du Sud et en Australie.

À ce propos, le fossile découvert laisse peu de doute au régime alimentaire du megaraptor. Les paléontologues ont découvert l’os d’une patte de crocodile dans la bouche du dinosaure.

« Il est intéressant de noter que nous avons retrouvé un humérus entre les os de la mâchoire inférieure du Joaquinraptor, ce qui suggère – sans toutefois le prouver – que le nouveau mégaraptor a peut-être mangé le crocodyliforme au moment de sa mort », a déclaré Lucio Ibiricu, paléontologue à l'Institut de géologie et de paléontologie de Patagonie (IPGP), à ScienceAlert.

En effet, l’os du crocodile présente des marques de dents, laissant suggérer une interaction violente entre les deux créatures. Tout porte à croire qu’elles se disputaient pour de la nourriture. Le megaraptor était sûrement un jeune dinosaure, son âge étant estimé à 19 ans par les paléontologues. Ses restes ont été datés d'environ 68 millions d'années, soit l’un des plus jeunes megaraptors connus.

Crédit photo : Carnegie Museum of Natural History

« Les mégaraptoridés, entre autres aspects, sont caractérisés par des membres antérieurs puissamment développés, équipés de griffes hypertrophiées sur les premier et deuxième doigts », a conclu Lucio Ibiricu.

Les scientifiques espèrent que cette découverte leur permettra d’en apprendre plus sur cette espèce encore peu connue.