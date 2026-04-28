La rare pleine Lune des fleurs, l'une des plus intenses de l'année, va illuminer le ciel le 1er mai

Dans quelques jours, n'oubliez pas de lever la tête vers le ciel au coucher du soleil, puisque la pleine lune des fleurs va faire son apparition. Un rendez-vous astronomique à ne surtout pas manquer.

La Lune suit un cycle constant et tous les 29,5 jours, la pleine lune illumine le ciel nocturne. Certaines pleines lunes sont particulièrement intenses, et ce sera bientôt le cas d'ici quelques jours. En effet, la première pleine lune du mois de mai apparaîtra dans le ciel le vendredi 1er mai prochain. Une date qui tombe à pic pour les amateurs de ciel étoilé, profitant d'une soirée sans contrainte professionnelle pour admirer le spectacle.

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Le phénomène sera visible en fin de journée car la Lune sera totalement pleine à 19h23 précisément. Ce moment est idéal pour observer la Lune avec les premières couleurs du coucher de soleil. La lumière dorée du soir vient alors envelopper l'astre d'une teinte chaude et cuivrée, offrant un contraste saisissant entre le ciel encore éclairé et la Lune qui commence tout juste à se dévoiler. Bien sûr, il sera également possible de contempler l'astre à la tombée de la nuit et en pleine obscurité.

La pleine lune des fleurs

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Habituellement, au mois d'avril, c'est la pleine lune rose qui illumine le ciel mais cette fois, la pleine lune des fleurs va ravir les amateurs d'astronomie. Si elle est surnommée ainsi, c'est en référence au printemps et à l'éclosion des fleurs qui tapissent les campagnes à cette période de l'année. Un nom poétique qui rappelle que nos ancêtres observaient le ciel autant pour s'orienter dans les saisons que pour s'émerveiller. Mais selon le site spécialisé Star Walk dédié aux phénomènes lunaires, elle a aussi d'autres surnoms moins connus comme la pleine lune des bourgeons, du maïs, du lait ou du lièvre. Ces noms traditionnels, souvent issus des cultures amérindiennes, désignaient chaque pleine lune en fonction des changements naturels observés au fil des mois.

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Contrairement aux super Lunes visibles à l'oeil nu depuis la Terre, elle ne sera pas plus grande ou plus brillante que d'habitude. En revanche, il s'agira de l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année car elle sera particulièrement bien visible dans le ciel. Pour profiter au mieux du spectacle, éloignez-vous de la pollution lumineuse des villes et choisissez un endroit où le ciel est bien dégagé. Un simple champ en périphérie urbaine, une colline ou un parc naturel suffisent largement à transformer cette soirée en véritable observation astronomique. Pas besoin de télescope : la pleine lune des fleurs se contemple à l'oeil nu, et c'est justement là tout son charme.

Deux pleines lunes en un mois

En plus de cela, ce phénomène sera rare puisque deux pleines lunes illumineront le ciel en mai. Un cycle lunaire dure environ 29,5 jours entre deux nouvelles lunes et comme la première pleine lune a lieu le 1er mai, la seconde apparaîtra le dimanche 31 mai, jour de la fête des mères. Ce type d'événement, où un même mois accueille deux pleines lunes, est suffisamment rare pour mériter l'attention. La seconde pleine lune du mois est d'ailleurs connue sous le nom de "lune bleue", une expression qui a traversé les siècles pour désigner ces occurrences inhabituelles. Des apparitions à ne pas manquer, et une bonne raison de garder un oeil sur le ciel tout au long du mois.