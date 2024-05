Aurores boréales : pourrez-vous en voir d'autres cette année en France ?

Ce week-end, les aurores boréales ont illuminé le ciel dans de nombreuses régions de France. Si vous avez manqué le spectacle, découvrez si vous pourrez vous rattraper dans les mois à venir.

Les nuits du vendredi 10 et samedi 11 mai ont impressionné de nombreux Français. En effet, des aurores boréales vertes, violettes et roses ont illuminé le ciel dans de nombreuses régions du pays. Un phénomène extrêmement rare en France qui a époustouflé les habitants et qui s'est produit grâce à l’activité plus intense du Soleil.

Crédit photo : @2027lasolution / X

Si vous avez manqué l’occasion de regarder le ciel ce week-end, sera-t-il possible de vous rattraper durant les prochains mois ? Va-t-on voir de nouvelles aurores boréales en France cette année ? Réponses.

Un Soleil plus actif

Le Soleil entre actuellement dans une période très active appelée “le cycle des 11 ans”. Cette période dure généralement entre 11 et 13 ans et pendant ce laps de temps, l’activité du Soleil augmente car l’astre arrive à la fin d’un cycle et en commence un nouveau. Ce changement entraîne des éruptions solaires plus fortes et plus fréquentes. Le plasma qui se dégage du Soleil va plus loin et lorsque ces projections se dirigent vers la Terre, il est possible de voir des aurores boréales. Celles-ci se manifestent lorsque les particules chargées de vent solaire entrent en contact avec la haute atmosphère de la Terre.

“Ce phénomène est lié au Soleil, qui envoie un vent de particules (des électrons, des protons) en permanence dans l’atmosphère. Ce vent rencontre ce qu’il y a sur son passage, et quand il passe à proximité de la Terre, dans son champ magnétique, il interagit avec des éléments terrestres”, a expliqué Fabrice Mottez, chercheur à l’Observatoire de Paris, à Actu.

Crédit photo : Adrien Noat / X

Ainsi, il sera possible d’observer de nouvelles aurores boréales dans les mois à venir puisque l’activité du Soleil va s’intensifier. Le prochain pic d’activité du Soleil devrait survenir en juillet 2025, mais il n’est pas exclu de voir des aurores boréales d’ici là. Cependant, il est difficile de prévoir avec exactitude leur arrivée et il faudra être à l'affût pour les apercevoir. Si les aurores boréales peuvent survenir à tout moment, même pendant la journée, elles sont visibles à l'oeil nu uniquement la nuit, à condition que le ciel soit dégagé. Pour augmenter vos chances de voir le ciel se pârer de belles couleurs, éloignez-vous de toute pollution lumineuseuse et privilégiez un endroit dégagé.

Cet été, n’hésitez donc pas à lever la tête vers le ciel pour admirer les étoiles filantes, et qui sait, les aurores boréales.