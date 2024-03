Les aurores boréales seront de plus en plus fréquentes en France jusqu'en 2025

Depuis plusieurs mois, des aurores boréales ont été observées en France. Un phénomène qui sera de plus en plus fréquent cette année et surtout en 2025, même si elles sont impossibles à prédire.

Quand on pense aurore boréale, on pense surtout aux pays nordiques et aux régions polaires, mais jamais à la France. Pourtant, ce phénomène est déjà apparu il y a quelques mois, à certains endroits de l'Hexagone comme le Pas-de-Calais, les Alpes, l’Alsace, l’Auvergne et la Côte d’Azur.

Pendant que vous dormiez paisiblement, des aurores boréales ont été observées en France et immortalisées par les passionnés de météorologie sur le Photolive d'@infoclimat

FlorianBigand (Pas-de-Calais)

Droupi (Bourgogne)

Max.B (Poitou)

Sylvain62 (Pas-De-Calais) pic.twitter.com/bAx7wm0eAT — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) February 27, 2023

La semaine dernière, dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 mars, des aurores boréales avaient été annoncées en raison d’une éruption solaire. Finalement, il n’y a pas eu mais ce n’est que partie remise.

En effet, les aurores boréales devraient arriver de plus en plus souvent en France cette année, ainsi qu’en 2025. Formé par les éruptions solaires, le phénomène accompagne le cycle solaire qui est actuellement dans une phase d’activité très forte.

Des aurores boréales imprévisibles ?

Ainsi, le prochain pic d’activité du soleil devrait être enregistré au mois de juillet 2025, ce qui occasionnera normalement un nombre croissant de tempêtes solaires et d’opportunités de former des aurores boréales d’ici là. En attendant son pic, plus on s’en approche et plus le nombre d’éruptions solaires augmentera.

En revanche, il sera impossible de prévoir des jours à l’avance l’apparition d’une aurore boréale. Il faudra être aux aguets car les indices d’une aurore boréale sont perceptibles seulement deux à trois heures avant le phénomène.

Dans le processus, l’éruption solaire a lieu un ou deux jours avant l’aurore boréale. Ce n’est alors qu’au moment du constat de l’éruption que l’on peut prévoir ses conséquences et donc une potentielle aurore boréale.