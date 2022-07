Des botanistes découvrent que le plus grand nénuphar du monde est une espèce à part entière

Lorsque les botanistes européens du XIXe siècle ont découvert de majestueux nénuphars aux feuilles plus grandes qu'une table de ping-pong, ils ont d'abord pensé que ces plantes sud-américaines ne constituaient qu'une seule espèce.

Crédit : RBG Kew

Ils se sont vite rendu compte que le genre « Victoria », nommé d'après le monarque britannique de l'époque, comprenait deux espèces, V. amazonica et V. cruziana. Aujourd'hui, les chercheurs ont fait une découverte : il existe en réalité trois espèces et qu'un spécimen de l'espèce nouvellement identifiée, V. boliviana, qui pousse dans les jardins de La Rinconada en Bolivie, détient le record mondial de la taille des feuilles avec une mesure faite 3,2 mètres de large.

Les experts des Jardins botaniques royaux de Kew, qui possèdent un spécimen vivant de cette plante depuis 177 ans, et de l'Herbier national de Bolivie, qui a recueilli son propre spécimen il y a 34 ans, se sont demandés s'il ne s'agissait pas de V. amazonica ou de V. cruziana, car la forme, la couleur et la taille de ses feuilles, de ses fleurs et de ses graines semblaient être un mélange des deux espèces, en particulier après qu'une artiste botaniste ait documenté ces différences en illustrant l’évolution sur deux jours de ces plantes à floraison nocturne.

Crédit : RBG Kew

Le plus grand nénuphar du monde

En raison de leur taille et de leur aspect charnu, ces nénuphars sont notoirement difficiles à collecter, à préserver et à étudier. Cependant, les chercheurs ont finalement réussi à obtenir des échantillons d'ADN à partir de spécimens conservés en herbier et de quelques spécimens frais des trois espèces. Ils ont également utilisé des données publiées sur l'activité génomique de V. cruziana. L'analyse génétique a révélé des insertions et des délétions d'ADN dans les chloroplastes qui ont permis d'établir que V. boliviana est une nouvelle espèce distincte, ont-ils rapporté le 4 juillet dans la revue Frontiers in Plant Science.

Les populations indigènes ont longtemps eu des noms locaux pour les deux espèces de plantes connues, à savoir « auapé-yaponna » pour V. amazonica, qu'ils utilisent pour fabriquer une teinture noire destinée à la coloration des cheveux, et « yrupé », « yacare yrupé » ou « naanók lapotó » pour V. cruziana, dont les graines peuvent remplacer le maïs. Il n'est pas clair s'ils reconnaissaient V. boliviana comme une espèce à part entière.

Crédit : RBG Kew

