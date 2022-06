Canada : découverte d'un bébé mammouth ayant vécu il y a plus de 30 000 ans

Un bébé mammouth qui a vécu il y a plus de 30 000 ans a été découvert dans le Yukon, au Canada, et les experts affirment qu'il s'agit de « la découverte la plus complète » jamais faite en Amérique du Nord.

Crédit : Government of Yukon

Le jeune spécimen, nommé « Nun cho ga », ce qui signifie « gros bébé animal » en langue hän, a été congelé dans le pergélisol, ce qui a entraîné la momification de ses restes dans un état très bon. Le bébé mammouth a été trouvé par des mineurs travaillant dans les champs aurifères du Klondike, sur le territoire traditionnel de Trʼondëk Hwëchʼin, et les images de la dépouille montrent sa peau encore intacte et des morceaux de poils encore accrochés au corps.

Une analyse plus poussée a révélé que le bébé était une femelle et qu'il vivait aux côtés de chevaux sauvages, de lions des cavernes et de bisons géants des steppes qui parcouraient le Yukon il y a des milliers d'années. Le ministre du Tourisme et de la Culture, Ranj Pillai, a déclaré : « le Yukon a toujours été une région de renommée internationale en matière de recherche sur la période glaciaire. Sans les partenariats solides entre les exploitants de placers, les Trʼondëk Hwëchʼin et le gouvernement du Yukon, des découvertes comme celle-ci ne pourraient pas avoir lieu. »

Nun cho ga est positionné sur le flanc avec les pattes avant et arrières croisées et ses yeux sont fermés. Son tronc autrefois musclé est maintenant mou, son corps est enfoncé et ses sabots présentent encore des rainures dues à l'usure. Les experts étaient toutefois ravis de constater à quel point ce spécimen est intact. Le paléontologue Grant Zazula a expliqué dans un communiqué : « en tant que paléontologue de l'ère glaciaire, j'ai toujours rêvé de me retrouver face à face avec un véritable mammouth laineux. Ce rêve est devenu réalité aujourd'hui. Nun cho ga est magnifique et constitue l'un des plus incroyables animaux momifiés de l'ère glaciaire jamais découverts dans le monde. J'ai hâte de la connaître davantage ».

Crédit : Government of Yukon

Crédit : Government of Yukon

Les mammouths se sont installés dans le Yukon il y a 5 000 ans

Les experts ont rapidement déterminé que le jeune spécimen avait à peu près la même taille que la momie de mammouth laineux Lyuba, vieille de 42 000 ans, découverte en Sibérie en 2007. Les mammouths laineux sont connus pour avoir parcouru le Yukon, mais des recherches menées en 2021 montrent qu'ils ne se sont installés dans la région qu'il y a 5 000 ans. Pour en arriver à cette conclusion pour le moins étonnante, les scientifiques ont prélevé dans le pergélisol 30 000 ans d'ADN d'environnements passés, qu’ils ont ensuite étudié pour en apprendre plus, dont celui du mammouth laineux.

Crédit : Government of Yukon

Crédit : Government of Yukon