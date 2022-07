Fini les plantes fanées au retour de vacances, découvrez 15 astuces pour entretenir vos plantes pendant votre absence

Chouchouter ses plantes toute l'année pour les voir fanées au retour des vacances… c'est dommage. Pour remédier à cela, découvrez 15 astuces pour arroser vos plantes pendant les vacances.

Le grand départ en vacances est longuement attendu. Les plantes l'attendent beaucoup moins car elles savent qu'elles ne seront pas assez entretenues. En effet, une plante demande beaucoup d'entretien au quotidien. L'été, certaines plantes nécessitent un arrosage quotidien. Comment partir en vacances l'esprit tranquille, en sachant que nous retrouverons nos plantes intactes au retour des vacances ? Que vous ayez, ou pas, la main verte, ces 15 astuces de jardinage vont faire vivre vos plantes même pendant vos vacances !

1. Mettez vos plantes à l’ombre

Comment faire pour arroser ses plantes pendant les vacances ? Crédit : IStock

Le premier réflexe à avoir quand vous partez en vacances est de mettre vos plantes à l'ombre. À l'ombre, vos fleurs et vos plantes consommeront moins d'eau et donc, resteront plus en forme pendant votre absence.

2. L'arrosage goutte à goutte, une astuce innovante

Le système de goutte à goutte est très pratique pour arroser vos plantes pendant votre absence. Crédit IStock

Pour arroser vos plantes pendant vos vacances, des outils ont été créés pour vous remplacer (et ça fonctionne très bien). Le système d'arrosage goutte à goutte consiste, comme son nom l'indique, à arroser les plantes automatiquement goutte à goutte. Si vous êtes motivés, vous pouvez également fabriquer votre propre système d'irrigation goutte à goutte avec une bouteille d'eau en plastique et une aiguille. Croyez-nous, votre plante vous remerciera !

3. Enterrez des oyas !

Il existe des tailles et des formes différentes des oyas. Crédit : Blog Habitat Durable

Les oyas sont une méthode d'arrosage automatique et écologique. Il en existe de toutes les tailles pour arroser toutes sortes de plantes. Ces jarres en argile ou en terre cuite se placent sous la terre. Remplies d'eau, elles délivrent la quantité d'eau suffisante aux fleurs et aux plantes de votre jardin. Avec des oyas sous terre, l'entretien de votre jardin peut tenir jusqu'à 2 semaines. À noter que cette méthode d'arrosage est très économique car elle vous permet d'économiser plus de 50 % d'eau. Les racines se servent de l'eau dont elles ont besoin, ni plus, ni moins !

4. Placez des billes d’argile sous vos plantes

Essayez cette astuce ! Crédit : IStock

De la même manière que les oyas à enterrer, les billes d'argile conservent vos plantes. Les petites billes d'argile absorbent l'excès d'eau et la redistribuent quand les plantes en manquent. En plus de les alimenter en humidité, les billes d'argile permettent le développement des racines.

5. Optez pour l'arrosage automatique

L'arrosage automatique est une solution très efficace pendant les vacances. Crédit : IStock

Si vous avez un extérieur, la meilleure solution pour arroser vos plantes pendant vos vacances est l'arrosage automatique. Plus coûteux que les autres méthodes, l'arrosage automatique permet une irrigation programmée et en quantité suffisante. Idéal pour les jardins et potager de grande taille, l'arrosage automatique vous remplacera sans problème pendant votre absence.

6. L'indémodable astuce de la bouteille renversée

Voici l'astuce des bouteilles renversées ! Crédit : IStock

La bouteille renversée est une installation, pour le moins, rustique. Cette méthode fonctionne aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Renversez une bouteille d'eau en plastique (faites des trous dans le bouchon) et placez-la à l'envers dans le pot. Le bouchon troué va permettre l'irrigation de l'eau vers le potager, la plante ou les fleurs. Ainsi, vos plantes bénéficieront d'un entretien parfait pendant 1 semaine.

7. Optez pour des pots de qualité

Les pots en terre cuite sont de qualité. Crédit : IStock

Qui dit pot de qualité, dit plante correctement entretenue. Même s'ils vous coûtent plus cher, faites le choix d'un pot de qualité. La forme et la taille du pot influencent beaucoup la pousse de la plante ou de la fleur. C'est une astuce à ne pas laisser de côté.

8. Comptez sur la gentillesse de vos voisins ou de votre famille !

Pendant votre absence, vos voisins aller arroser vos plantes. Crédit : IStock

Si vous vous absentez trop longtemps, il ne reste plus qu'à compter sur l'empathie de vos voisins ou de votre famille. Alors, faites appel aux services de vos braves voisins qui vont rendre visite à votre potager une ou plusieurs fois par semaine pour prendre soin de vos plantes. Un conseil, il vous toujours être en bons termes avec nos voisins…

9. La laine imbibée, l'astuce de grand-mère qui fait sourire vos plantes

Qui aurait pensé que la laine arrose vos plantes ? Crédit : IStock

Très peu coûteuse et extrêmement pratique, la laine imbibée permet d'alimenter vos plantes en eau pendant une durée de 15 jours. Pour cela, rien de plus simple : placez un récipient d'eau en hauteur (sur une chaise par exemple) et mettez votre plante au sol. Pour irriguer la plante, trempez une extrémité de la laine dans le récipient d'eau et l'autre extrémité dans la terre. Cette ficelle apportera tous les bienfaits nécessaires que demande la plante.

10. Achetez des pots avec réserve d’eau

Voici 3 pots Riviera. Crédit : Site Riviera

Un pot de fleurs avec une réserve d'eau ? Oui, oui ça existe ! Cette technique fonctionne surtout pour les plantes d'intérieur demandant peu d'eau. Il suffit de remplir le pot spécial avec de l'eau (dans le bac prévu à cet effet) puis de remplir le pot avec le terreau et la plante. Une des marques les plus connues des pots à réserve est Riviera. La plante se nourrira automatiquement de l'eau qui est stockée dans le pot.

11. Mettez vos plantes dans votre baignoire (oui, oui ça marche)

L'humidité de la salle de bain permet de conserver les plantes. Crédit : IStock

En mettant vos plantes dans votre salle de bain vous leur apportez de l'humidité. Pendant votre absence, remplissez un fond d'eau dans votre baignoire et faites tremper les pots pour les nourrir. À votre retour, vos plantes vous remercieront !

12. L'humidité avant tout !

Le bois absorbe l'humidité des plantes. Crédit : IStock

Pour conserver un maximum vos plantes en bonne santé, il faut garder l'humidité. Éviter le soleil est le premier conseil à respecter. Ensuite, pour éviter l'évaporation de l'eau, mettez des copeaux de bois au pied de la plante.

13. Prenez soin de vos plantes avant le grand départ en vacances

Chouchoutez vos plantes avant de partir. Crédit : IStock

Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense avant de partir en vacances, on vous l'accorde ! Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour bien conserver vos plantes pendant votre absence, prenez-en (vraiment) soin quelques semaines avant de partir. Le jour de votre départ, elles ne manqueront de rien et pourront alors puiser dans leur réserve.

14. Mettez vos plantes en extérieur, sur un balcon idéalement

Un beau balcon ensoleillé avec des fleurs. Crédit : IStock

Attention, cette astuce n'est valable que si le temps est doux et tempéré. Si vous vivez en appartement, le mieux est de laisser vos plantes sur votre balcon ombragé. Il est primordial que les plantes soient à l'ombre sinon le soleil va les faire souffrir.

15. Essayez l’eau gélifiée pour une irrigation lente et durable

Photographie d'une pousse humide. Crédit : IStock

L'eau gélifiée est la dernière astuce pour arroser vos plantes pendant votre absence. Elle consiste simplement à déposer une poche d'eau gélifiée sur la terre. Le reste ? C'est la plante qui s'en occupe. Au contact de la terre, l'eau va se liquéfier, diffuser de l'eau et nourrir la plante selon ses besoins. Vous pouvez partir tranquille !